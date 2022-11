Selección Argentina: Joaquín Correa y Nicolás González no van al Mundial y los reemplazarán Ángel Correa y Thiago Almada

La cuenta de Twitter del seleccionado argentino confirmó las dos bajas. Ángel Correa es uno de los reemplazantes.

Joaquín Correa y Nicolás González fueron desafectados por Lionel Scaloni de la Selección Argentina para el Mundial de Qatar 2022. Ambos tienen problemas musculares y no llegarán a recuperarse con tiempo para el debut del martes 22 frente a Arabia Saudita. En sus lugares, el seleccionador convocó a Ángel Correa y Thiago Almada.

En el caso de Correa, su baja se dio por un golpe que viene arrastrando en la rodilla, que volvió a resentirse en el partido del pasado miércoles ante Emiratos Árabes. En el caso de Nicolás González, quien no estuvo disponible para el ultimo amistoso previo a la Copa del Mundo, su salida se debe a que tiene una lesión muscular que aún no fue detallada, pero que le impidió jugar con regularidad en la Fiorentina de Italia.

La cuenta de Twitter del seleccionado ya confirmó que el lugar de González será ocupado por Ángel Correa, quien se había quedado concentrado en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza. Se espera que en las próximas horas la casa madre del fútbol argentino confirme quién reemplazará a Joaquín Correa.

"Tras en eltrenamiento de hoy, el futbolistas Nicolás González sufrió una lesión muscular y quedará desafectado de la nómina mundialista. En su reemplazo, el CT de Argentina convoca a Ángel Correa", se lee en el primero de los comunicados publicados en relación al exfutbolista de Argentinos Juniors.

Minutos después del anuncio sobre González, llegó el turno del jugador del Inter. "El jugador Joaquín Correa también será desafectado de la convocatoria mundialista por lesión. El reemplazante será informado en las próximas horas", reza el mensaje en la red social. La decisión no llama la atención si se tienen en cuenta las declaraciones de Scaloni luego del encuentro ante Emiratos Árabes: "Todavía tenemos algunos problemitas. Tenemos días para decidir el tema de la lista. Si te soy sincero no puedo decirlo al 100%, pero tenemos tiempo. Por suerte o mala suerte, podemos cambiar. Esperemos que no, pero está la posibilidad", había comentado en relación a la condición física de algunos jugadores del plantel.

Si bien los primeras informaciones circulaban en torno al estado físico de González y Marcos Acuña (pubalgia), con el correr de las horas se supo que Correa había terminado con dolor en su rodilla y que el cuerpo técnico pensaba en bajarlo de la lista, como se terminó confirmando. Vale recordar que todos los entrenadores tienen tiempo para hacer modificaciones en las listas hasta un día antes del debut mundialista, en el caso de Argentina hasta el lunes 21.