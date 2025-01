¿Se va? Revés inesperado para Garnacho en el Manchester United

Revés inesperado para Garnacho en el Manchester United

El futuro de Alejandro Garnacho en el Manchester United para 2025 todavía no está definido más allá de que aún resta media temporada. Rubén Amorim, DT portugués de los "Diablos Rojos" que suplantó a Erik Ten Hag, puso aún más en duda lo que sucederá con el crack de la Selección Argentina al sumarlo a una lista de transferibles puso aún más en duda lo que sucederá con él. Sin embargo, ahora surgió otro inconveniente que alejaría al campeón de América en 2024 de la institución inglesa.

Este imprevisto tiene que ver justamente con quien fue entrenador hasta hace pocos meses y los resultados no lo acompañaron más allá de haber ganado la FA Cup. Lo cierto es que debido a las compras realizadas de la mano del entrenador neerlandés y los gastos por más de 200 millones de libras no podrán incorporar más futbolistas. Para poder hacerlo se verán obligados a desprenderse de algunos integrantes del plantel y ante la decisión de Amorim no se sabe qué pasará con el "Bichito". Para colmo, también corren el riesgo de perder puntos.

Según informó el periodista Samuel Luckhurst del medio británico Manchester Evening News, si los "Diablos Rojos" superan el límite del Fair Play Financiero de la Premier League tendrán severas sanciones. Una de ellas sería la quita de puntos en la tabla de posiciones en la que hoy están en el puesto n°14 con 22 unidades producto de 6 victorias, 4 empates y 9 derrotas. Por este motivo, se encendieron todas las alarmas en el United y hay preocupación.

Debido a las cuestiones económicas mencionadas, es posible que tengan que vender a algunos de sus cracks si quieren comprar futbolistas en este mercado de pases. Alejandro Garnacho es uno de los apuntados, aunque aún no hay detalles sobre una posible venta en un corto plazo. Por supuesto, todo dependerá del correr de los días en una temporada en la que el Manchester necesita ganar y tomar protagonismo también en el resto de los certámenes que disputa.

Erik Ten Hag, extécnico de Alejandro Garnacho en el Manchester United

Los números de Alejandro Garnacho con la camiseta del Manchester United

Partidos : 114.

: 114. Goles : 23

: 23 Asistencias : 13

: 13 Minutos jugados : 6334.

: 6334. Títulos: Copa de la Liga inglesa 2022/2023 y FA Cup 2023/2024.

Manchester United viene atravesando otra floja temporada en Europa y el club tomará una fuerte medida, que incluye al crack de la Selección Argentina. Debido a los malos resultados, el entrenador ha entregado una lista de jugadores transferibles y en la misma figura Alejandro Garnacho, que no está teniendo protagonismo con Rúben Amorim.

La llegada del DT portugués al United tuvo como premisa fundamental mejorar los malos resultados de Erik ten Hag y, además, hacer una limpieza de algunos históricos. Si bien en sus primeros encuentros se quedó con el clásico ante Manchester City, los partidos siguientes el equipo volvió a caer en frutraciones y todo indica que las salidas del plantel se acelerarán. Según informó el diario inglés The Sun, Amorim ya definió una lista de jugadores para poner como transferibles y uno de ellos es Garnacho, que no marcó ningún gol ni brindó asisntencias en los 7 partidos que disputó con el nuevo entrenador y que no encaja en su esquema de 3-4-3.