Se cargan solos: el detalle de la lista de Francia que generó burlas en Argentina

El equipo "Galo" jugará la doble fecha FIFA y presentó a los jugadores con una camiseta del pasado.

La consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 continúa más vigente que nunca en nuestro país y aún más cuando surgen hechos insólitos. El seleccionado de Francia publicó la lista de convocados para la fecha FIFA y un inesperado detalle captó la atención de los argentinos.

La próxima semana, todos los países comenzarán a disputar las eliminatorias con vistas al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Francia, una de las selecciones más importantes de UEFA, tendrá doble fecha ante Irlanda y Alemania y, en la citación que realizó el entrenador Didier Deschamps a los jugadores, se ve una camiseta particular.

La publicación de Francia que causó burlas en Argentina

En sus redes sociales, la federación francesa posteó la lista de convocados para el equipo "Galo", en la que aparecen Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Lucas Hernández y figuras de gran nivel. Pero lo más llamativo es que, en la imagen publicada, los jugadores posan con una camiseta que tiene la pipa de la marca, el gallo que caracteriza el escudo de la federación y el parche dorado con la Copa del Mundo, que utiliza solo el vigente campeón.

La lista de Francia con la camiseta que generó burlas en las redes sociales.

Este particular detalle generó que varios fanáticos del equipo "Albiceleste", e incluso otros de Francia, comentaran la publicación de Twitter con mensajes para todos los gustos. “Fíjense que les quedó vieja la foto, el parchecito en el pecho lo pueden ir sacando”, “Que hace el escudo de CAMPEON ahí??? O es un escudo de SUB-Campeón??????”, “Lo siento, pero esa insignia ya no te pertenece”, “El parche jajajaj no va mas gente, pasaron cosas en Qatar”, “Algo sobra en esta foto”, fueron algunas de las respuestas que también fueron acompañadas con imágenes de Lionel Messi levantando la Copa del Mundo.

El fixture de la Selección Argentina en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

La selección argentina llegó a lo más alto en Qatar 2022. De la mano de los dos Lioneles, Messi y Scaloni, la albiceleste consiguió lo que fue a buscar a territorio árabe: la tan ansiada tercera Copa del Mundo. Pero si bien esos recuerdos quedarán grabados en la memoria de los argentinos, poco a poco el tiempo pasa y se acercan nuevos desafíos.

Por eso ya tenemos entre nosotros el comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas, donde comienza un nuevo trayecto buscando defender su título. Y en este artículo te presentamos todos los partidos que tiene por delante la selección argentina, el fixture completo, las fechas y el formato de las clasificatorias para el Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) ha desvelado el fixture para las Eliminatorias al Mundial 2026, y la Selección Argentina ya conoce su camino para defender el título que logró en Qatar. Siguiendo el mismo esquema que en anteriores ediciones, el equipo dirigido por Lionel Scaloni arrancará su participación como local frente a Ecuador en la primera fecha, a jugarse durante la ventana FIFA de septiembre el próximo jueves 7. Este primer enfrentamiento será seguido de un viaje a Bolivia para el partido del martes 12, marcando así una doble fecha inaugural que promete ser emocionante.

La diferencia principal con respecto a otras ediciones es la cantidad de equipos clasificados. Dado que el próximo Mundial tendrá el formato ampliado a 48 selecciones, a la CONMEBOL le corresponden seis cupos directos y uno a los playoffs. Es decir que de las diez selecciones, sólo tres quedarán eliminadas en esta etapa.

Selección Argentina: el calendario completo de las eliminatorias