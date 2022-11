Scaloni se confesó a tres días del debut en el Mundial de Qatar 2022: "Es cruel"

El entrenador del seleccionado argentino analizó la Copa del Mundo y dejó un mensaje esperanzador sobre el equipo.

Lionel Scaloni tendrá su debut como entrenador en el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina. Con toda la expectativa a cuestas, el DT hizo un análisis de cómo ve al equipo para la competencia, de lo difícil que es jugar una Copa del Mundo y le dejó un mensaje esperanzador a los argentinos.

El campo de Pujato, Santa Fe, fue el lugar que formó su carácter: frontal, transparente y distendido. Y así se muestra cada vez que se lo ve ante los micrófonos, como hace un par de días reconoció, sin vueltas, que cabía la posibilidad de hacer cambios en la lista de 26 jugadores. Siguiendo su carácter, a falta de tres días del duelo ante Arabia Saudita, Scaloni volvió a mostrar su tranquilidad y que tiene los pies sobre la tierra.

En diálogo con el diario Olé, el entrenador de 44 años confesó cómo vivió su llegada al seleccionado argentino, donde se señalaba que no tenía experiencia suficiente. "Yo tengo una anécdota que conté varias veces con el Maestro Tabárez en un Argentina-Uruguay en Israel. Lo fui a saludar y me dijo: 'A usted cuando le digan que no tiene experiencia, conteste que tuvo vivencias a lo largo de 25 años de carrera'. Me gustó escucharlo de él, de un entrenador con tantos años y jerarquía. Haber sido jugador no te da pie como para poder dirigir, pero sí te da tranquilidad para manejar algunas situaciones, más allá de lo van pasando los años y vas mejorando, como les pasa a todos. Pero sabíamos bien a lo que apuntábamos en la Selección y en ese momento estábamos más allá de los resultados, lo cual fue un acierto, porque se pensó más en la evolución del equipo y en ir sumando gente, y no tanto en ganar". comentó.

El equipo capitaneado por Lionel Messi llega a la Copa del Mundo con un estilo de juego marcado y buenas sensaciones. Sin embargo, Scaloni es consciente de la dificultad que conlleva este torneo y lo toma con calma. "Lo más importante es que lo sabemos todos: en un Mundial, un error, una fatalidad o algo que te pase inesperado, te puede dejar afuera. Y hay un montón de ejemplos, como el de Argentina en 2002, que se quedó afuera inmerecidamente. Fue por un penal injusto con Inglaterra, que encima no fue, y después en un partido en el que llenó de pelotazos a Suecia. Por eso, hay que tener en cuenta esas cosas. El Mundial es muy cruel, muy injusto con los que realmente lo merecen. Hay veces que llegan a las finales selecciones que durante el campeonato no habían mostrado una superioridad al resto, pero que desarrollaron desde los primeros partidos un ascenso que les permitió llegar a las finales de la mejor manera.

Sobre su tranquilidad a la hora de transmitir un mensaje, el exjugador de Estudiantes de la Plata expresó: "Seguramente, a medida que se acerque el debut, la adrenalina va a cambiar, uno estará más ansioso, pero siempre con un equilibrio, intentando transmitir que esto es un campeonato de fútbol, que son partidos de fútbol y que hay que disfrutar, porque pocos tienen la chance de jugar un Mundial. Eso les digo siempre a los jugadores: cuando todos tengan ya mi edad van a poder decir que jugaron un Mundial con la camiseta de su país. Eso les tiene que dar tranquilidad y orgullo".

El mensaje de Lionel Scaloni a los hinchas para Qatar 2022

Scaloni también sabe la ilusión que rodea al equipo nacional por el rendimiento que viene demostrando. Sobre ese tema, el entrenador no esquivó el tema y dejó un mensaje esperanzador: "Lo mismo que venimos diciendo en este tiempo, ese mensaje de que hay que tener los pies sobre la tierra, ese mensaje de tranquilidad. Vamos a competir, somos un equipo difícil de batir, pero somos un equipo que si no está al 100% y que si no creemos en eso, podemos tener una lección. La gente tiene que saber que no los vamos a dejar tirados, que vamos a competir todos los partidos a muerte. Pero vuelvo a eso de que el Mundial es cruel y que a veces no gana el mejor, o el que mejor viene jugando, a veces se quedan afuera los que merecían más. Igual, lo importante es que la gente sepa que vamos a dejar el máximo por dejar bien representado a nuestro país y ojalá que, cuando esto acabe, los argentinos puedan decir: la verdad es que lo hicieron bien".