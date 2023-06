Scaloni reveló su peor pesadilla en la Selección Argentina: "Impensado"

Lionel Scaloni sacó a la luz su mayor preocupación en la Selección Argentina, de cara a las Eliminatorias para el Mundial de 2026. La alarma encendida para el DT del campeón del mundo.

Lionel Scaloni reveló cuál es su peor pesadilla como entrenador de la Selección Argentina, de cara al arranque de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. El DT de 45 años palpitó el inicio del camino a la próxima Copa del Mundo y se mostró preocupado fundamentalmente por el desgaste físico de los jugadores por los constantes viajes desde Europa hacia Sudamérica.

En la entrevista con FIFPRO, el sindicato mundial de los futbolistas, el exjugador no coincidió con el calendario que acordaron la FIFA y la Conmebol para el torneo clasificatorio para esta parte del continente. El estratega defendió a sus dirigidos por el esfuerzo que hacen para vestir esta camiseta y recalcó la fatiga que generan los trayectos largos en los deportistas.

Scaloni, preocupado por el desgaste en las Eliminatorias: "Mucha carga"

En la previa al inicio de una nueva edición del torneo, en septiembre de 2023, el entrenador de la Selección Argentina reconoció en la conversación: “Nos preocupa un montón, sí. Cuando jugás, por ejemplo, Argentina contra Venezuela en Venezuela, no sólo está la carga del jugador del partido anterior en Europa. No es sólo el viaje, sino que después el segundo partido tenés que volver a Buenos Aires. Son otras siete horas de vuelo...". Prácticamente resignado, consideró que "es impensado que eso pueda mejorar porque, al final, los jugadores juegan todos en Europa y los partidos son los que hay".

La alarma encendida para Scaloni de cara a las Eliminatorias 2026.

En este sentido, el santafesino indicó que tienen "muy poco tiempo" para practicar, por lo que intentan "pensar más en la recuperación que en los entrenamientos" y están "enfocados más en el partido". "Al final, lo único que queremos es que rindan al máximo y no les podemos poner mucha carga", reconoció el DT. Igualmente, aclaró que "esto representa en sí mismo un contratiempo que hay que afrontar de la mejor manera".

De hecho, Scaloni pareció convocar a una "rebelión" de los futbolistas sudamericanos en este sentido para no sufrir tanto con el físico cuando recordó que "son los actores principales, los que tendrán que plantarse en un momento y decir 'se hace esto o no se sigue´". A su vez, consideró que "ellos (los jugadores) tienen que saber que, si ellos están bien, el espectáculo va a ser mejor. Y si no están bien, si están cansados, con carga de partidos, el espectáculo es el que es". Por último, el técnico insistió en que "es fundamental la comunicación y que todos sepan que, a pesar de que sea un show y que todo el mundo quiere que se jueguen más partidos, también es importante la recuperación y que ellos estén bien".