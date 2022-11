Scaloni habló antes de Argentina vs. Polonia: "No vamos a cambiar"

Lionel Scaloni se refirió al estilo de juego de la Selección Argentina vs. Polonia, en la previa al partido en el Mundial de Qatar 2022. Además, habló sobre Enzo Fernández, Dybala, Lewandowski y Brasil.

Scaloni habló en la previa a Argentina vs. Polonia.

Lionel Scaloni se presentó en la conferencia de prensa previa al partido entre la Selección Argentina y Polonia en el Mundial de Qatar 2022. El entrenador de 44 años realizó un balance de lo que brindó su equipo hasta ahora en el torneo y aportó sus sensaciones de cara a la tercera y última fecha del Grupo C, que también componen Arabia Saudita y México.

El director técnico vaticinó lo que puede llegar a ocurrir con los polacos, analizó a su gran figura Robert Lewandowski y no dio detalles acerca de la probable formación. Además, elogió a Brasil, se refirió a algunos jugadores -como Enzo Fernández y Paulo Dybala- y evitó opinar acerca de un hipotético cruce con Francia en los octavos de final.

Scaloni habló antes de Argentina vs. Polonia: "Tienen grandes jugadores"

El DT fue consultado al comienzo por el estilo de juego y el cambio de sistema táctico durante el segundo tiempo ante los aztecas, cuando decidió modificarlo de un 4-3-3 a un 5-3-2: "El partido con México terminamos defendiendo con cinco, pero empezamos como jugamos siempre, y de la misma manera mañana". "Empezaremos el partido de la manera en la que venimos jugando y, en el transcurso del partido, veremos qué decisión tenemos que tomar", añadió acerca del mismo tema. Además, aseguró que "Polonia no sólo tiene jugadores que ganan de arriba, sino también que tiene jugadores rápidos".

Con relación al posible ingreso entre los once de Enzo Fernández, señaló que "tiene posibilidades de jugar, como tienen los demás... Ha entrado bien los dos partidos en los que ha tenido la oportunidad y es una opción ahí". "El futbolista hoy tiene que estar preparado para ambas cosas. Aún no lo decidimos y mañana veremos", profundizó.

Por otro lado, Scaloni añadió que "en una Selección como esta, cada partido es importante", aunque reconoció fue clave "haber ganado contra México". Y así lo explicó: "Ahora tenemos a nuestro favor que ganando pasamos a la siguiente fase". Acerca de la dificultad que presentó la zona C, el santafesino sostuvo que siempre supo que iba a ser difícil: "Cuando hablábamos del grupo decíamos que era complicado y seguramente hasta el último partido iba a haber algo en juego... No cambió nada. Venimos con una inyección anímica importante después de ganarle a México".

La conferencia previa de Scaloni a Argentina vs. Polonia en el Mundial de Qatar 2022.

En referencia a los rivales, el estratega aceptó que "es verdad que la mayoría de los oponentes cambia la manera de jugar" porque "al enfrentar a Argentina, casi siempre pasó que el rival juega de otra manera diferente a la que jugó el partido anterior". "Esperamos y creemos que ellos van a adaptarse a nuestro juego. Tenemos una idea de juego bastante marcada y todo el mundo se adapta", puntualizó en ese aspecto. El entrenador parece haber superado el inesperado tropiezo ante Arabia en el estreno y así lo argumentó: "Siempre creemos que el partido más importante es el que estamos por jugar... Porque lo que pasó, pasó".

Scaloni elogió a Brasil en el Mundial: "Estoy contento de que gane"

Consultado por el buen rendimiento del archirrival histórico en la Copa del Mundo, el técnico se sinceró y agregó: "Estoy contento de que Brasil gane porque soy un gran fan del fútbol sudamericano". Y hasta deslizó que "el que piense lo contrario, está equivocado". "Está haciendo un gran trabajo y me pone contento que haya pasado de ronda", profundizó.

Igualmente, aclaró que para él "La Verdeamarela" no es la máxima candidata a quedarse con el trofeo: "Todavía no se ha visto una Selección superior a las demás. El fútbol son momentos y será fundamental cuando ya sea la siguiente fase. En esos momentos claves hay que tener un poco de suerte y el campeón es el que la necesita".

De esa manera, el estratega evitó hacer futurología en la competencia: "Primero hay que pasar y después veremos qué nos toca... Sin menospreciar ni faltar el respeto a nadie". Sobre un supuesto duelo con Francia en los octavos, insistió con el concepto de que "ninguno está en condiciones de decidir quién le puede tocar".

La conferencia de Scaloni en la previa a Argentina vs. Polonia.

Cuando le preguntaron en la conferencia por la jerarquía del goleador rival, Robert Lewandowski, el DT indicó que "es un gran jugador" y que "hay que disfrutarlo de tan bueno que es, no hay que compararlo con los demás. Las comparaciones no sirven". Con relación a la no participación de Paulo Dybala en lo que va del certamen, Scaloni señaló: "Imagino que Paulo está bien, desde el punto de vista de que Argentina ganó... Decidimos esto y ya veremos el próximo partido".

Scaloni reveló qué pasó con Pablo Aimar ante México

Con respecto al video que se viralizó de su ayudante de campo, que estaba emocionado tras el gol del 1-0 de Lionel Messi a México, el entrenador repasó: "Le hablaba del cambio que iba a hacer. Él venía de festejar el gol, estaba emocionado. Son cosas que hay que dejar el recuerdo lindo". "Después del gol defendimos con uñas y dientes. Parezco un filósofo, pero al final el fútbol es intentar hacer un gol y que no te hagan goles. La identidad del equipo es esta: no dar una pelota por perdida", cerró.

Cuándo juega Argentina vs. Polonia en el Mundial de Qatar 2022: hora, TV en vivo y streaming

El encuentro será el miércoles 30 de noviembre a las 16 horas de Argentina en el Estadio 974 de la capital Doha. El partido de la Selección será transmitido en la televisión por los canales TV Pública (aire), TyC Sports y DeporTV (cable). En tanto, el streaming online será a través de las plataformas Cont.Ar, Telecentro Play, TyC Sports Play, DirecTV GO y Cablevisión Flow, entre otros.