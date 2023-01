Scaloni filtró qué dijo en la arenga de la final de Argentina vs. Francia: "No podía"

Casi un mes después de la consagración como entrenador de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, Lionel Scaloni brindó una extensa entrevista en España. El entrenador de 44 años repasó, desde Palma de Mallorca, todo lo ocurrido en la final frente a Francia que "La Albiceleste" ganó por penales, en el Estadio Lusail de Doha, el domingo 18 de diciembre.

En el diálogo con El Partidazo de la cadena COPE, el santafesino reveló cómo fue la arenga previa al partido por el título, llenó de elogios a Lionel Messi, alabó a su cuerpo técnico, contó cómo vivió la atajada de Emiliano "Dibu" Martínez a Randal Kolo Muani, se refirió a la renovación del contrato con la AFA y hasta no descartó dirigir a España en el futuro.

Scaloni recordó la emotiva arenga antes de la final entre Argentina y Francia en el Mundial: "No me salían las palabras"

En plena entrevista con el periodista Juan Manuel Castaño, el director técnico rememoró la intimidad en el vestuario en la antesala a la saltar a la cancha: "Somos de estar cerca, sabemos los momentos en lo que voy...". "En las puertas de una final, no hay mucho que decir. La charla fue muy emotiva porque son cuatro años trabajando para ese momento", profundizó.

"No me acuerdo ni qué les dije, no me salían las palabras... Sinceramente fue muy emotivo, preparamos el partido y dijimos lo que pensábamos para ganar el partido, pero cuando quise decir algo más emotivo no podía", amplió el exfutbolista. Además, contó: "Agradecí los cuatro años que vivimos, no pude seguir ni yo ni el cuerpo técnico. Es el momento final, llegaste a lo máximo". Acerca del encuentro que acabó con la tercera estrella de "La Albiceleste" en la historia, dijo: "No he vuelto a ver la final. La tengo clara en mi cabeza, pero no he vuelto a verla".

Los elogios de Scaloni a Messi

Con respecto al mejor jugador de "La Scaloneta", el estratega expresó que "siempre el capitán tiene la última palabra" y añadió: "Yo hablo y después se reúnen ellos, los once que salen a la cancha, y habla el capitán como siempre. No formo parte de eso, es un momento de ellos y es único". Incluso, manifestó que se trata del "momento top para un jugador".

La atajada de Dibu Martínez a Kolo Muani

Consultado por la tapada del arquero en el minuto 124 de la final, el oriundo de Pujato bromeó: "La salvada del ´Dibu´ sí la he visto varias veces... Y si la vuelvo a ver, capaz que entra". "Fue clave para nosotros, sin dudas. Porque ahí se terminaba todo y hubiera sido muy injusto, la verdad", sentenció.

El futuro de Scaloni como DT de la Selección Argentina

Sobre el contrato que Scaloni todavía debe renovar con la AFA tras las charlas con el mandamás de la entidad Claudio "Chiqui" Tapia, el técnico avisó que "en algún momento llegará, pero lo importante son otras cosas". "Espero sentarme con el presidente cuando vuelva a Buenos Aires. Tengo la mejor relación con él y le agradezco la oportunidad que me dio. Ya anunciaré lo que tenga que anunciar", confirmó.

La chance de Scaloni de dirigir a España en el futuro

Luego de haber dialogado acerca de que está casado con la ex jugadora de vóley ibérica Elisa Montero y de que aún reside en Mallorca, el periodista le preguntó si alguna vez comandaría a "La Roja". Muy convencido, Lionel respondió: "¿Por qué no entrenaría a la Selección española? Es mi segunda casa. Me siento parte de este país". Igualmente, aclaró que "España hace bien en tener un técnico español (Luis de la Fuente Castillo)" y repasó: "De la Fuente me dio el curso de entrenador. Nos explicaba todas las dudas que teníamos. En cualquier momento que pueda, lo iré a ver".