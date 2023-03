Scaloni filtró el insólito apodo de De Paul en la Selección Argentina: "Le dicen"

Lionel Scaloni reveló el insólito apodo que los compañeros le pusieron a Rodrigo De Paul en la intimidad de la Selección Argentina. El entrenador de 44 años repasó en la entrevista con Morena Beltrán su ciclo completo al mando de "La Albiceleste" mayor, aunque puntualizó en lo ocurrido durante el Mundial de Qatar 2022 obtenido en la final frente a Francia en Doha.

Más allá del rendimiento del equipo, uno de los momentos más distendidos de la charla con la periodista deportiva en Camino a la Tercera (AFA Estudio) estuvo vinculado con el inesperado sobrenombre del mediocampista de Atlético de Madrid. Además del "Rodri" habitual, el director técnico filtró otro seudónimo que lleva el ex Racing en "La Scaloneta".

El diálogo del DT con Morena duró más de una hora en la nueva plataforma de streaming de la Asociación del Fútbol Argentino. En un momento, la comunicadora de ESPN consultó al santafesino por el volante de 28 años y el protagonista admitió entre risas: "Le dicen Scapaul en el vestuario, por la afinidad que tiene conmigo". Señalado siempre como "uno de los preferidos del técnico", ambos hasta bromearon públicamente acerca de quién fue mejor jugador técnicamente.

A puro elogio con uno de los intocables de su equipo, Scaloni recordó que el ex Udinese y Valencia "siempre que ha estado ha dado un montón", aunque al mismo tiempo aclaró: "Tiene que seguir demostrando, como lo hace con nosotros y en su club". "Los adoro a todos, los quiero un montón. Él tira al grupo para adelante y es importante en el plantel”, profundizó. Acerca de la gran continuidad que ha tenido el volante con él como DT, Lionel expresó que "los números son los que son, pero es por rendimiento...".

"Puedo tener más feeling con uno que con otro, pero después al final en la cancha tienen que rendir. Lo he sacado en muchos partidos, se ha enojado porque es fastidioso, pero tienen que rendir", rememoró el santafesino. A su vez, reconoció que se siente identificado con el estilo y la personalidad del ex Racing: "Él es como era yo en el grupo, que tira siempre para adelante, que es siempre positivo... Él ve las cosas de otra manera que sus compañeros, y ese tipo de personas siempre son importantes dentro de un plantel".

Con relación a la molestia que sintió el mediocampista en la previa al partido contra Países Bajos por los cuartos de final de la Copa del Mundo, el estratega repasó: “Cuando fue la lesión de De Paul no me enojé con la prensa, ellos están para eso... Estaba enojado con la filtración porque lo estábamos ayudando a (Louis) Van Gaal y no quería darle ningún tipo de ventaja". "Yo seguía confiando en lo que Rodri podía dar”, sentenció.

Cuando De Paul habló de su relación con Scaloni: "Me quiere mucho"

En diversas entrevistas, el futbolista bromeó con relación al técnico y señaló: "Yo soy mejor jugador de lo que era él técnicamente me parece... Él me quiere mucho y yo a él, porque quizás siente que soy como era él como jugador. Siempre estoy de buen humor, tiro para adelante, y eso a él le gusta". "Igual, si no rindo no juego, eso lo saben todos", concluyó en su momento.