Rodrigo De Paul y su nuevo look para Argentina vs. México en el Mundial Qatar 2022

El nuevo look de Rodrigo De Paul para el partido clave de la Selección Argentina vs. México en el Mundial de Qatar 2022. Las fotos del jugador de Atlético de Madrid.

El nuevo look de De Paul antes de Argentina vs. México en el Mundial de Qatar 2022.

Rodrigo De Paul decidió cambiarse el look pocas horas antes del partido determinante de la Selección Argentina vs. México en el Mundial de Qatar 2022. El futbolista de 28 años se cortó bastante el pelo, que le quedó casi rapado, según se pudo apreciar a través de las cuentas oficiales de sus redes sociales. Todo indica que el entrenador Lionel Scaloni volverá a colocarlo como titular por la segunda fecha del Grupo C que también integran Arabia Saudita y Polonia.

El mediocampista de Atlético de Madrid (España) y novio de Tini Stoessel suele modificar el peinado casi todos los meses, por lo que la presencia en la primera Copa del Mundo de su trayectoria no iba a ser la excepción. Después del flojo debut, con la derrota incluida ante los asiáticos, el ex Racing intentará colaborar para que La Scaloneta continúe con vida en la máxima cita rumbo a la gran final del próximo domingo 18 de diciembre en el Estadio Lusail de la capital Doha.

El volante que brilló en Udinese (Italia) replicó en su perfil de Instagram (@rodridepaul) las historias de Paulo Dybala y de Alejandro "El Papu" Gómez de los entrenamientos en el predio en el que se concentra la Selección Argentina en Doha: el de la Universidad de Qatar. Allí se lo ve con el pelo más corto, casi rapado, con relación al que utilizó en el estreno. Para sus casi seis millones de seguidores en la mencionada red social, De Paul sorprendió con su nuevo look en el Mundial de Qatar 2022.

Las fotos: el anterior look de De Paul

Las fotos: el nuevo look de De Paul

Argentina vs. México en el Mundial de Qatar 2022: hora, TV en vivo y streaming

El Seleccionado dirigido por Lionel Scaloni saltará a la cancha del Estadio Lusail de Doha el sábado 26 de noviembre de 2022 a las 16 horas. La transmisión en vivo del partido en la televisión será de los canales TyC Sports (cable) y TV Pública (aire). El streaming online estará a cargo de sus respectivas plataformas: TyC Sports Play y Cont.ar. Además, habrá otras aplicaciones disponibles, como por ejemplo Telecentro Play, DirecTV GO y Cablevisión Flow.

Qué necesita Argentina para clasificar a los octavos de final

Si La Scaloneta suma los seis puntos en disputa ante México y Polonia estará en los octavos de final, sin importar el resultado de México vs. Arabia. Además, si vence en los dos partidos hasta clasificará primero si los asiáticos no derrotan a los aztecas. Si lo hacen, ambas quedarán con seis puntos y entonces empezará a contar la diferencia de gol para conseguir el primer puesto. Además:

Si Argentina pierde con México quedará eliminada.

Si Argentina empata con México seguirá con vida y dependerá de la última fecha.

Si Argentina empata los dos partidos, estará fuera del torneo.

Si Argentina empata uno y pierde el otro, estará eliminada.

Si Argentina empata uno y gana el otro, dependerá de cómo termine Arabia vs. México para clasificar.

La formación de la Selección Argentina vs. México en el Mundial de Qatar 2022: Emiliano "El Dibu" Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Alexis Mac Allister; Lionel Messi; Ángel Di María y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.