Rodrigo De Paul apuró en vivo a TyC Sports: "Son unos botones"

Rodrigo De Paul apuró en vivo a TyC Sports en plena entrevista en la televisión. El curioso mensaje del mediocampista campeón del mundo con la Selección Argentina.

Rodrigo De Paul apuró en vivo a TyC Sports, en plena entrevista en la televisión. El mediocampista campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 se divirtió durante el diálogo con el periodista deportivo del canal Gastón Edul desde Madrid, la capital española en la que juega para el Atlético de Diego "Cholo" Simeone.

El volante de 28 años se hizo tiempo para tratar a los comunicadores de "botones" luego de un par de preguntas extrafutbolísticas por parte de Pablo González y Agustín Fantasía desde el estudio de la señal en la Ciudad de Buenos Aires. El surgido en Racing hasta se refirió a si se atreverá a cantar tras su noviazgo con Tini Stoessel y se burló de Edul al aire.

De Paul liquidó a TyC Sports en vivo: "¡Pará, loco!"

En la entrevista del martes 28 de febrero de 2023 por la mañana, al ex Valencia y Udinese le consultaron si "se animará a cantar en el futuro" producto de su relación con Tini. "A ver, o sea... ¿Cuántos cantaron? Por el momento, no. ¿Viste que uno por amor hace algunas cosas? Ya me subí al escenario", recordó el jugador.

"Yo soy medio caradura para esas cosas. Ya me subí a un show de ella después de salir campeón. Me subieron por un ascensor, una vergüenza...", se rió el futbolista. Al mismo tiempo, destacó que "ahí ella fue una genia". "No sé cuánta gente metió en ese show, pero lo de ella de ponerse en un segundo plano por el logro que yo había conseguido habla muy bien de cómo es ella como persona y de la felicidad que le dio que nosotros trajéramos la Copa", repasó Rodrigo.

"Mirá que el zócalo dice que quizás en algún futuro te animes a cantar", chicanearon a De Paul desde Buenos Aires. "¡Pero loco, pará, si yo no dije eso! ¿Yo cuándo dije ´quizás, en un futuro´? ¡Yo esa palabra nunca la usé!", se defendió el volante albiceleste. "Pasa uno que está yendo a laburar y ve eso, dice ´mirá a este boludo en TyC Sports, en vez de contar si es zurdo o derecho...´. ¿Entendés? ¡Loco, yo lo único que dije fue ´por el momento no´! ¡Son unos botones! Dejá, boludo", amplió con buena onda.

La divertida nota de De Paul con TyC Sports.

La chicana de De Paul a Gastón Edul: "Meador"

"¿Puedo hacer una pregunta?", se atrevió el volante del Seleccionado sobre el cierre de la nota. "¿Gastón es el mismo que antes del Mundial? Yo a veces lo pongo y tiene información desde muy adentro de Leo (Messi)... Como que ya toca otro nivel, ¿viste?", lo desafió. "Quería saber si está medio meador o sigue siendo el mismo", bromeó.

"¡Ahora me van a poner en el zócalo! ¿No? Lo de meador. Me hizo esperar, todo...", se burló el jugador del cronista. "Para ustedes lo más importante, creo yo, es la credibilidad. Al periodista, cuando le creen... Y bueno, ¿te están creyendo, no? Aparte bien vestido, serio. Antes...", concluyó Rodrigo.