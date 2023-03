Quién es la esposa del Dibu Martínez, las fotos y cómo se conocieron

El arquero estrella de la Selección Argentina se fue muy joven de su país natal, pero en Londres conoció al amor de su vida, y sigue siendo su fiel compañera. ¿Quién es y cómo se conocieron?

Sin dudas el Emiliano "Dibu" Martinez es una de las figuras del momento -al menos hasta la disputa de la Copa América en 2026- tanto por su inolvidable participación en el Mundial de Qatar como por su desempeño, que fue clave a la hora de consagrarse campeón mundial. Las redes se llenaron rápidamente de memes con sus gestos, gif con sus bailes de festejo y demás, que terminaron por despertar la curiosidad sobre su vida personal.

¿Quién es la esposa del Dibu? Su nombre es Mandinha y están juntos desde hace casi 15 años. Nació en Portugal y, según cuentan los mismos protagonistas, fue "amor a primera vista". Según contó ella misma, la invitación del Dibu llegó de forma inesperada y confesó que tenía una impresión errada sobre él: "Yo creí que era agrandado, pero me mandó un mensaje diciendo que solo era tímido y me invitó a tomar un café".

La mujer es empresaria y cuenta con una marca propia a la que llamó Mis Sueños Kids. Tiene dos locales: uno en Londres y otro en el Shopping Battlers Green Farm, en Watford, en el país donde residen junto a la familia por el contrato que mantiene el Dibu con el Aston Villa.

Cómo se conocieron El Dibu y su esposa

Emiliano y Mandinha se conocieron en Londres, mientras el Dibu esperaba el colectivo para ir al entrenamiento del que en ese momento era su club, Arsenal. Según se sabe, se cruzaban cada día en la misma parada hasta que un día el arquero se animó a hablarle y la invitó a salir: Mandinha aceptó y desde ese momento comparten su vida juntos.

Luego de dos años de convivencia, en 2017, decidieron oficializar su unión en matrimonio y dieron el "sí quiero". La boda de realizó en Londres con menos de 100 invitados, en el Palacio de Brocket Hall donde se hospedaron casi 80 personas.

Los hijos del Dibu y Mandinha

El Dibu Martinez con su esposa Mandinha y sos dos hijos.

La pareja tiene dos hijos: Santi y Ava, que se convirtió en una sensación luego de que Messi arengó a los jugadores justificando que "el Dibu no le pudo hacer upa". "Mi hija nació dos días antes de (el partido con) Ecuador. Me llamaron a cenar pero no fui, les dije que vayan ellos que mi mujer estaba por dar a luz. Pero a los dos días jugué un partido y era como que no me vas a meter un gol ni en pedo", contó Martínez en su momento.

El trabajo de parto para el nacimiento de Ava, fue doblemente complejo para Mandinha: además de estar sin su pareja, duró 30 horas y terminó en una cesárea de emergencia ya que el corazón de la bebé se había parado. La historia tuvo un final feliz y la niña nació sana y fuerte.