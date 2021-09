Quién es Elisa, la esposa de Lionel Scaloni de la que poco se sabe

Conocé a Elisa, la esposa de Lionel Scaloni y su desconocida historia juntos.

Lionel Scaloni se consagró como técnico campeón de la Copa América junto a la Selección Argentina en Brasil el pasado mes de julio. Tiempo después reveló detalles de su vida privada de la que es parte su esposa Elisa. De bajo perfil y compañera desde su etapa como jugador, formaron una relación en la que llevan años juntos y además tuvieron dos hijos.

En la famosa entrevista que tuvo el DT de la "Albiceleste" con Alejandro Fantino luego del título obtenido, contó cómo y en qué lugar la conoció. Seis meses después de firmar contrato con la Lazio de Italia en 2007 lo buscaron del Mallorca de España. El entonces jugador de 29 años viajó a su nuevo destino y conoció a la mujer de su vida.

Actualmente no se conocen muchos detalles sobre ella y casi no hay fotos junto al su esposo. La única hasta el momento es de un recuerdo cenando en La Coruña hace unos años de la pareja con sus amigos. Sin embargo, la pareja no frecuenta muchas salidas: "Es muy relajada, lleva una vida tranquila. Nos movemos con normalidad como antes, como siempre. Tampoco somos muchos de salir. Estamos bastante en casa", afirmó Scaloni sobre Elisa.

Tuvieron dos hijos, Ian de 9 y Noah de 5 años. Ambos son fanáticos del fútbol y según reveló el DT, el más grande no se pierde un partido y es un apasionado hincha de la Selección y de Lionel Messi. Mientras que el más chico no sólo que va por el mismo camino sino que idolatra a otra figura argentina como lo es Paulo Dybala.

Lionel Scaloni junto a su hijo Ian

Las otras pasiones de Scaloni

Lejos de lo futbolístico, posee campos en su ciudad natal, Pujato, en Santa Fe en los que cultiva maíz, trigo y soja. Por otro lado también es muy "fierrero". Su fanatismo por los autos nació de chico cuando viajaba a mirar el Turismo Carretera con su familia y dormía en un motorhome. Es enfermo de Ford de toda la vida y en otra entrevista afirmó que apoyaba a dos reconocidos pilotos de la escudería como Eduardo "Lalo" Ramos y a Omar "Gurí" Martínez.

Lo que se le viene a la "Scaloneta" en las Eliminatorias

Luego del triunfo ante Bolivia por 3 a 0 en el Estadio Monumental, la Selección Argentina jugará en el mes de octubre tres encuentros por el ciclo mundialista clasificatorio a Qatar 2022. Visitará a Paraguay en Asunción el 7 de octubre, luego recibirá a Uruguay y Perú el 10 y 14 de dicho mes, respectivamente. La sede aún no está confirmada. Ya en noviembre visitará a Uruguay y recibirá a Brasil.