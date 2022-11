Qué fue de la vida de Branco: el brasileño que tomó agua del "bidón" en el Mundial de Italia 90

Enterate qué es de la vida de Branco, el ex lateral de la Brasil que enfrentó a la Selección Argentina en el Mundial de Italia 1990 y que continúa ligado al mundo del fútbol años después de tomar agua del famoso bidón que le dio "Galíndez".

Si hay un hecho inolvidable para la Selección Argentina en un Mundial -más allá de lo futbolístico en 1978 y 1986- sin dudas el que encabeza la lista es el famoso "Bidón de Branco". La historia del ex lateral de Brasil en el la Copa del Mundo disputada en Italia en 1990 quedó en el recuerdo de muchos por lo que le sucedió luego de tomar de una botella que le dio "Galíndez" (Miguel Di Lorenzo), el masajista de la "Albiceleste" por aquellos tiempos.

Primeros en su grupo, los "Cariocas" metían miedo en el inicio y se toparon con el último campeón que llegaba de clasificar con lo justo a la siguiente instancia. En el primer tiempo del clásico la superioridad era abrumadora, pero los palos -y Goyco- salvaron a los del "Doctor". A los 39 de dicha mitad se dio el hecho que cambió el encuentro y quedó marcado por cómo el futbolista ingirió, según denuncia una y otra vez, agua contaminada que complicó su desempeño en la cancha para el resto del cotejo. Argentina ganó con el gol de Claudio Paul Caniggia y se encaminó para disputar una final en la que perdió ante Alemania. Años después, Branco dejó atrás ese suceso -que, por supuesto, no define su carrera- y continúa ligado al fútbol de su país.

Cláudio Ibraim Vaz Leal es el actual director de las Selecciones Juveniles de la Confederación Brasileña de Fútbol, puesto que ocupa desde octubre del 2018. En dicho lugar, se encarga de buscar a jóvenes promesas con doble nacionalidad que se desempeñen en Europa para que se calcen la camiseta de Brasil en los próximos años. En algunos casos funcionó en el pasado y no tanto en otros, por lo que desde la entidad tomaron la decisión de encontrar un nuevo rumbo y contrataron a Branco.

El lateral campeón del mundo en Estados Unidos 1994 y de América en 1989, que también jugó en México 1986, arribó con el objetivo de que las posibles futuras estrellas no pierdan sus raíces y que demuestren su talento con la "Verdeamarela" tal como él lo hizo. Para esto, el ex defensor formó su propio equipo de trabajo y comenzó a idear todo para sumar jugadores que la rompan en sus clubes y representen a Brasil. Lo principal en la exhaustiva búsqueda que realizan es apuntar a los Sub 15, Sub 17 y Sub 20 que todavía no debutaron con otras Selecciones Mayores.

La historia del bidón, contada por Diego Maradona

Pedro Troglio recibió una falta de Ricardo Rocha y fue atendido en el campo de juego por el cuerpo médico de la Selección Argentina. En ese momento, la botella llegó a manos de un jugador de la "Albiceleste" al que Diego Maradona advirtió para que no tome de ella. Galíndez se la dio a Branco, quien se acercó para pedir agua por la alta temperatura y se encontró con algo que no esperaba. Claro que, muchos (entre ellos Julio Grondona y el propio Bilardo) desmintieron completamente la historia pero el 10, fiel a su estilo, no se guardó nada y hasta dio detalles de lo ocurrido.

El "Pelusa" reveló años después cómo fue la historia y lo hizo en el programa Mar de Fondo (TyC Sports) y sostuvo: "Nunca sufrí tanto en una cancha como en ese partido. No podíamos cruzar la mitad de la cancha. Ellos llegaban siempre antes que nosotros. Goyco iba de acá para allá y el único que no llegaba era Branco. En la barrera venía y me decía: 'Diego, vos tenés la culpa'. Cuando algunos fueron a tomar casi la toma Olarticoechea y yo le dije: 'No, Vasco. '¡De ese no!'. Después Branco tiraba los tiros libres y se caía. Alguien picó Rohypnol y se pudrió todo". Con esto, el Diego abrió suspicacias sobre que, efectivamente, había algo en la botella que influyó en el rendimiento del jugador brasileño.