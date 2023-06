¿Por qué le dicen "La Araña" a Julián Álvarez?

¿Por qué le dicen la Araña a Julián Álvarez? La increíble historia detrás de su festejo.

En poco tiempo, Julián Álvarez se transformó en una de las grandes estrellas del fútbol mundial. El delantero del Manchester City, surgido de River Plate, se ganó este lugar a fuerza de goles tanto en sus clubes como en la selección nacional, donde terminó siendo titular en el Mundial que obtuvo el equipo argentino.

Por eso destaca siempre su festejo, haciendo el gesto de Spiderman. Durante mucho tiempo se creyó que lo hacía por el fanatismo por ese personaje. Sin embargo, la historia real es diferente. A Julián lo llaman "la araña" desde muy pequeño, y en este artículo te contamos el por qué del apodo y el festejo.

¿Por qué le dicen "la araña" a Julián Álvarez?

Durante una entrevista, los padres de Julián Álvarez compartieron que el tío del actual deportista le otorgó ese sobrenombre cuando era muy joven, aunque otras versiones indican que fue su hermano Rafael. Sea como sea, lo cierto es que cada vez que jugaba al fútbol, resultaba extremadamente difícil despojarlo del balón. El delantero exhibía una destreza en el campo que se asemejaba a la de una araña con múltiples extremidades. Como resultado, todos comenzaron a llamarlo "la Araña" en lugar de utilizar su nombre en la localidad de Calchín.

"Nadie se dirigía a él como 'Julián'... Se movía por todas partes. Era pequeño, pero alcanzaba todo. Nadie podía despojarlo del balón. Daba la impresión de tener múltiples patas. En los pueblos cercanos a Calchín, se preguntaba si jugaba el 'Araña'. Aquí nadie le dice Julián, le llamamos 'Arañita'", relató su padre.

Esto también lo confirmó el propio Julián en una entrevista que hizo para el Manchester City: "Me dicen así desde que tengo cuatro años. Quedó de un día jugando con mis hermanos. Desde ahí me llamaron así, crecí con ese apodo. Muy pocas personas me llamaban por mi nombre".

La infancia de Julián Álvarez en Calchín

Desde que surgió en River que Julián hace este particular festejo.

Julián Álvarez nació en Calchín, un pequeño pueblo en la provincia de Córdoba con apenas 2500 habitantes. Desde chico tuvo una habilidad innata para el fútbol y por eso era la gran promesa de su pueblo, jugando en el Club Atlético Calchín. Su padre contaba que viajaban de otros pueblos cercanos para verlo jugar.

Respecto a su comportamiento, Griselda Arnaudo, que fue la profesora de Julián Álvarez. En una entrevista para Radio Villa Trinidad, compartió su experiencia. "Dentro del aula, los alumnos lo llamaban 'arañita'. Yo les decía: en el aula es 'Julián'. Fuera y durante el recreo pueden llamarlo como quieran", relató en parte de la entrevista. También mencionó: "Le dije a su madre que iba a ser arquitecto. Tenía una habilidad motora impresionante. Él es el arquitecto de su propia vida".

En otro momento de la conversación, destacó las cualidades de Julián para el estudio: "Era muy inteligente y muy buen compañero, entregaba las pruebas antes que todos y se dedicaba a dibujar camisetas con colores rojo y blanco. Al principio pensé que eran del Atlético Calchín, pero con el tiempo entendí que era la camiseta de River".