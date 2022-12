Por qué el árbitro no echó al arquero de Croacia en el penal contra Argentina

Por qué el árbitro no echó al arquero de Croacia, Dominik Livakovic, en el penal contra la Selección Argentina y Julián Álvarez en el Mundial de Qatar 2022. Qué dice el reglamento FIFA.

La Selección Argentina jugaba la semifinal del Mundial de Qatar 2022 frente a Croacia en busca de la sexta final de su historia en este torneo. A los 33 minutos del primer tiempo, Enzo Fernández le metió un gran pase a Julián Álvarez y lo dejó mano a mano con el arquero Dominik Livakovic. Allí fue cuando el arquero tumbó al delantero ex River y el árbitro italiano Daniele Orsato marcó el penal correspondiente.

El juez no echó al arquero de Croacia en el penal contra Argentina porque el reglamento vigente de la FIFA indica que ya no existe más "el triple castigo": si el jugador que defiende está en la disputa del balón, no puede ser expulsado sino que es sólo amarilla. La situación cambiaría en el caso de que no hubiera una disputa de la pelota y fuera simplemente una agresión para interrumpir la jugada. Allí sí podría haber roja.

Con un espectacular zapatazo de zurda fuerte, alto y al costado izquierdo de Livakovic, Lionel Messi hizo el gol del 1-0 y adelantó a "La Scaloneta" en el marcador. Encima, al rato, Julián anotó el 2-0 de una manera impresionante: arrancó en la mitad de la cancha y llegó hasta la portería adversaria para sentenciar el resultado con el que se marcharon a los vestuarios.

Contra quién juega el ganador de Argentina vs. Croacia en la final del Mundial de Qatar 2022

El vencedor de esta llave de la semifinal chocará en la definición por el título con el que se imponga entre el campeón vigente Francia y la revelación Marruecos, que jugarán el miércoles 14 de diciembre desde las 16 horas de Argentina. En tanto, el cotejo por el trofeo se disputará el domingo 18 de diciembre en el Estadio Lusail de la capital Doha a las 12.