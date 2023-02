Paulo Dybala lanzó una frase que pone su futuro en duda: "No sé"

El delantero tiene contrato con la "Loba" hasta junio de 2025, sin embargo la baja clausula de recisión que figura en su contrato podría determinar su salida.

Paulo Dybala dejó incertidumbre el pasado miércoles sobre su futuro en la Roma debido al bajo monto que tiene en su clausula de recisión. Al delantero campeón del mundo con la Selección Argentina le finaliza el contrato con el equipo italiano en junio de 2025, pero podría marcharse en el siguiente emrcado de pases.

Dybala, que viene siendo protagonista importante en la actual temporada de la Roma, donde convirtió 11 goles y brindó 6 asistencias, es una de las preocupaciones de los directivos de "La Loba" ya que no se sabe si seguirá vistiendo los colores del club a pesar de que aún tiene un contrato largo vigente. Si bien el cordobés es tenido muy en cuenta por el entrenador José Mourinho, no aclaró si continuará en el equipo romano.

Qué dijo paulo Dybala sobre su futuro en la Roma

Al ser consultado sobre su futuro cercano, el exjugador de la Juventus dejó más dudas que certezas. "La cláusula de rescisión afecta a mis agentes y al club, entonces no sé qué pasará a final de año. No sé qué será de mí, y mucho menos de Mourinho", manifestó Dybala, aludiendo al bajo monto de 12 millones de euros de su clausa de resición (20 millones para clubes italianos).

Más allá que le restan más de dos años de contrato con el equipo de la capital italiana, el exjugador de Instituto de Córdoba es una de las joyas más pretendidas por equipos poderosos y su el bajo precio que figura en la clausula de salida podría acelerar los tiempos y que se marche a otro club en cualquier momento. Sin embargo, su buena relación con Mourinho podría ser algo a favor para seguir allí, como lo dejó en claro: "Me gustaría que me entrenara él porque es uno de los mejores. Me gustaría ganar con él, pero quiero ganar con la Roma. Sé que es más difícil triunfar en la Europa League, pero el año que viene me gustaría estar en la Champions".

Además, Dybala expresó qué significó en su vida el logro obtenido en el Mundial de Qatar 2022: "Ganar el Mundial es una de las mejores cosas, es lo mejor para un futbolista, pero son competiciones diferentes -en relación a la Europa League-, que no he ganado y me gustaría ganar. Para ello daré lo mejor de mí para hacerlo. Sabemos que hay equipos que son más fuertes que nosotros, también por lo que representan en el fútbol, pero nunca se sabe lo que puede pasar. Los sorteos pueden ayudarte".

Para finalizar, la "Joya" se refirió a uno de los sueños que le quedan pendientes a nivel clubes: "Ganar un trofeo internacional debe ser muy bonito. Nunca he triunfado a nivel de clubes, lo echo de menos, pero ganar ayuda a ganar. He ganado muchos trofeos en mi carrera, pero espero poder tener también un trofeo a nivel europeo porque tiene un sabor diferente".