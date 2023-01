Paredes contó cómo fue el ritual con De Paul y Lo Celso previo a la final

El jugador del seleccionado contó lo que hicieron en la concentración y opinó sobre la continuidad de Lionel Scaloni.

Leandro Paredes contó este miércoles el ritual que realizó junto a Rodrigo de Paul y Giovani Lo Celso en la concentración de la Selección Argentina y reveló qué pedido hicieron horas antes de jugar la final con Francia por el Mundial de Qatar 2022.

Se cumplen 30 días de la consagración del equipo de Lionel Scaloni en la Copa del Mundo y con el correr del tiempo comienzan a conocerse intimidades del plantel contadas especialmente por los jugadores. El que en esta oportunidad detalló una situación particular de lo que vivieron en la Universidad de Qatar fue Paredes, quien ingresó al encuentro en tiempo suplementario.

La revelación de Leadro Paredes sobre el ritual antes de la final con Francia

En diálogo con TyC Sports verano, el volante de la Juventus comenzó diciendo: "Hay una anécdota muy buena y muy linda de esa noche. Hicimos casi siempre lo mismo: después de cenar nos juntábamos a jugar a las cartas y tipo 1 de la mañana nos íbamos a dormir. Cuando terminamos de hacer lo de siempre, con Gio Lo Celso y Rodri De Paul decidimos ir a utilería a ver si quedaba alguno de nuestros compañeros o algún utilero y estaba vacía".

Y luego continuó: "Nos sentamos los tres en un sillón, pusimos música, Gio prendió una vela y dijo 'pidamos un deseo', seguramente que el deseo de los tres fue el mismo y después de eso sabíamos que era imposible que perdamos esa final".

Si bien el propio Lo Celso había publicado en su Instagram un video donde se los ve a los tres jugadores en la concentración junto a la vela mencionada, ahora el exjugador de Boca Juniors profundizó una de las tantas noches que pasó con sus amigos del seleccionado. Incluso Lo Celso, que se sumó a la concentración en los últimos días de la comptencia luego de no ser convocado por una lesión muscular en su pierna.

También el exjugador del París Saint Germain manifestó cuáles fueron las jugadas clave de la final ante los franceses, donde le dio una importancia vital al papel de Emiliano Martínez: "Sin duda, primero la atajada del Dibu en el último minuto, que para mí fue lo que nos dio el Mundial porque si nos convertían en ese momento se hubiese terminado ahí la final, y el penal de Gonzalo (Montiel)".

Además, Paredes opinó sobre la posible continuidad de Lionel scaloni al frente del selccionado, el tema principal en la actualidad. "Un poco hablamos, él tiene muchas ganas de seguir al igual que nosotros. Ojalá tome la decisión pronto y siga por este camino. Para nosotros, creo que lo dijo el Cuti ayer, es el chofer de este micro. Es lo más importante que tenemos. Se armó un grupo espectacular de personas increíbles, jugadores muy muy buenos. Creo que va a ser muy importante para nosotros, para la Selección y para el país que él esté", expresó.

Para finalizar, el mediocampista contó qué sintió cuando se enteraron que Louis Van Gaal criticó a Messi a horas de los cuartos de final. "Yo pensé: 'qué error cometió... Ahora se la va a tener que aguantar'". Claro, muchas veces se ha hablado de que no hay que hacer enojar a Messi ni provocarlo, porque es cuando mejor rinde. Sé cómo es 'Leo', el respeto que tiene para todo el mundo. No le gustan esas cosas. Que le falten el respeto de esa manera a él y a su Selección, estaba seguro que a él no le gustaba".