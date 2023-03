Papu Gómez y la peor noticia antes del amistoso entre Argentina y Panamá

El Sevilla tomó una insólita decisión con respecto a Alejandro "Papu" Gómez para los amistosos de la Selección en Argentina ante Panamá y Curazao.

El Sevilla tomó una contundente decisión con respecto a Alejandro "Papu" Gómez para los partidos de la Selección ante Panamá y Curazao. El club español se basó en la lesión que el campeón del mundo tiene en el tobillo para quitarle la posibilidad de volver a nuestro país para disfrutar del título obtenido en el Mundial de Qatar 2022. De esta manera, Lionel Scaloni no contará con uno de los futbolistas que levantó el trofeo más importante el pasado 18 de diciembre en el Estadio Lusail.

Según informó Doble Amarilla, la institución "Andaluz" no le permitió al ex hombre de San Lorenzo volver a Argentina y será el único de los 26 que no diga presente tanto el 23 en el Monumental como el 28 de marzo en el Estadio Único Madre de Ciudades. El motivo principal es la recuperación de la dolencia en el tobillo que lo afecta desde hace tiempo y no le permite estar al 100%. Al margen de que el DT lo incluyó en la lista, el Sevilla lamentablemente lo prohibió.

Cabe destacar, que el pasado mes de febrero, el "Papu" pasó por el quirófano por la mencionada lesión y atraviesa una semana más de su rehabilitación para volver de la mejor manera a las canchas. Sin embargo, la decisión del Sevilla con él fue contundente, sume o no minutos con la camiseta de la Selección. De esta forma, Gómez se perderá estos compromisos tal como sucedió contra Países Bajos, Croacia y Francia en el Mundial.

Para colmo, el presente del club "Andaluz" no es para nada alentador. Más allá de que clasificó a los cuartos de final de la Europa League, donde enfrentará al Manchester United de Lisandro Martínez y Alejandro Garnacho, el momento actual en la Liga de España no es el mejor. Con sólo 28 puntos, los dirigidos por Jorge Sampaoli están más cerca del descenso que de la punta del campeonato. Cabe destacar, que el propio DT no tuvo que ver con la decisión de dejar afuera al argentino de los festejos.

La lista completa de convocados para los amistosos ante Panamá y Curazao

Arqueros: Franco Armani (River Plate), Gerónimo Rulli (Ajax) y Emiliano Martínez (Aston Villa).

Defensores: Juan Foyth (Villarreal), Gonzalo Montiel (Sevilla), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Nehuén Pérez (Udinese), Nicolás Otamendi (Benfica), Cristian Romero (Tottenham), Germán Pezzella (Betis), Nicolás Tagliafico (Lyon), Lisandro Martínez (Manchester United), Marcos Acuña (Sevilla) y Lautaro Blanco (Elche).

Mediocampistas: Leandro Paredes (Juventus), Guido Rodríguez (Betis), Enzo Fernández (Chelsea), Máximo Perrone (Manchester City), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Facundo Buonanotte (Brighton), Thiago Almada (Atlanta United), Giovani Lo Celso (Villarreal) y Alexis Mac Allister (Brighton).

Delanteros: Lionel Messi (PSG), Angel Di María (Juventus), Lautaro Martínez (Inter), Julián Alvarez (Manchester City), Angel Correa (Atlético de Madrid), Paulo Dybala (Roma), Emiliano Buendía (Aston Villa), Valentín Carboni (Inter) y Nicolás González (Fiorentina).