Nos volvimos a ilusionar: el golazo de Enzo Fernández en el entrenamiento de la Selección

Enzo Fernández convirtió un verdadero golazo en el entrenamiento de la Selección Argentina en la previa del partido ante Ecuador por la primera fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Enzo Fernández se lució en el entrenamiento de la Selección Argentina en la previa del partido ante Ecuador por la primera fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El volante de la "Albiceleste" que actualmente se desempeña en el Chelsea de la Premier League hará su debut en el clasificatorio y se prepara con todo. Cabe destacar, que no jugó en el correspondiente a la Copa del Mundo de Qatar 2022 que posteriormente ganó.

El mediocampista surgido de las inferiores de River Plate acostumbró al público a su buen juego en el verde césped y sus goles, por lo que lo hecho en la práctica comandada por Lionel Scaloni no pasó desapercibido. Por supuesto, el mencionado futbolista se perfila para ser titular ante los ecuatorianos y sumó un nuevo mérito para hacerlo. Como no podía ser de otra manera, el video del momento no tardó en hacerse viral en las redes sociales a los pocos minutos.

Muy cerca del arco, Enzo levantó la pelota y la misma entró por detrás del arquero pegando primero en el travesaño. El campeón del mundo que convirtió contra México en la fase de grupos del Mundial de Qatar sorprendió a más de uno con un nuevo golazo, que luego festejó ante la atenta mirada de sus compañeros. De esta manera, el jugador del Chelsea demostró otra vez la categoría que tiene y lo que puede hacer en el campo de juego.

Con todos los futbolistas a disposición, Lionel Scaloni definirá la formación para iniciar el camino a la próxima Copa del Mundo. Luego del estreno como local, la "Albiceleste" visitará a Bolivia en la altura de La Paz. La base de la alineación ya está aceitada y el DT tiene una sola duda que pasa por incluir a Julián Álvarez o Lautaro Martínez en la delantera para presentarse ante una multitud, que ovacionará otra vez a quienes se consagraron en Qatar 2022.

Cuándo juega Argentina vs Ecuador por la fecha las Eliminatorias 2026: formaciones y TV en vivo

El partido entre Argentina y Ecuador se jugará el próximo jueves 7 de septiembre a las 21 horas (hora argentina). Para los que quieran seguir el encuentro en vivo, podrán hacerlo a través de TyC Sports o la TV Pública. Además el partido se puede seguir de manera online a través de TyC Sports Play. El árbitro del encuentro será Wilmar Roldán de Colombia. El estadio Más Monumental, con entradas ya agotada, será el escenario de este emocionante duelo.

Para este crucial encuentro, Lionel Scaloni ya tiene en mente su once inicial. Emiliano Martínez estará en el arco, mientras que la defensa estará compuesta por Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. En el mediocampo, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister tendrán la responsabilidad de generar juego. En la delantera, Lionel Messi estará acompañado por Julián Álvarez o Lautaro Martínez y Ángel Di María. Un equipo muy similar al que jugó durante el Mundial 2022, donde la Albiceleste se terminó imponiendo y levantando su tercera Copa.