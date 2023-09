No paran a nadie: la bronca de Dibu Martínez con sus defensores en Aston Villa

El arquero argentino sufrió tres goles, dos de los cuales fueron por culpa de la defensa que no marcó a nadie y dejó solo a los delanteros.

El arquero de la Selección Argentina, Emiliano "Dibu" Martínez volvió a tener un mal resultado y esta vez cayó con el Aston Villa por 3 a 2 ante el Legia Varsovia de Polonia. Esta vez fue por la Conference League, el tercer torneo europeo en importancia mientras que, por otro lado, en las repeticiones se veía el enojo completo del arquero con sus compañeros.

El arquero argentino fue titular durante los 90 minutos del encuentro en Polonia y tuvo mucho trabajo ya que le convirtieron tres tantos. El marplatense tuvo dos atajadas que evitaron la goleada en contra, una cruzada abajo en el primer tiempo y la otra promediando el complemento que mandó al tiro de esquina.

Apenas a los dos minutos recibió el primer tanto cuando la defensa lo dejó solo en un centro (por el lateral izquierdo de la defensa), y el segundo gol fue una jugada similar pero desde el otro sector del campo, otra vez mano a mano pero sobre el sector derecho. Para el último tanto se estiró y alcanzó a desviar la pelota pero se metió en el arco también con una situación insólita cuando el delantero tenía la pelota contra los tres defensores y después metió el gol. Este jueves 5 de octubre, el Aston Villa tendrá su segundo partido del torneo, pero esta vez como local en el estadio Villa Park, frente al HSK Zrinjski de Bosnia y Herzegovina, quien es el líder del Grupo E.

El papá del 'Dibu' Martínez reveló lo que no le perdona a su hijo: "Cambió"

El padre de Emiliano "Dibu" Martínez habló este miércoles 13 de septiembre en Navarro 2023 en El Destape TV y dio detalles de qué es lo que no le perdona a su hijo luego de gritar campeón del mundo en Qatar 2022. "Beto", no tuvo filtro al hablar del arquero argentino que se lució en los penales contra Países Bajos en cuartos y en la final contra Francia. Al margen del "palito", su papá también lo llenó de elogios por sus logros en su carrera deportiva.

En la mencionada entrevista, Martínez se mostró muy contento con la actualidad del arquero y todo el equipo que dirige Lionel Scaloni. Sobre lo que genera el guardameta surgido de Independiente, su padre lanzó: "Este loco lindo hizo locuras que a los chicos les encanto. Siempre hace algo lindo porque los chicos se reflejan en el". Sin embargo, lo más llamativo fue lo que dijo sobre lo que todavía no supera del propio "Dibu". obre lo que no le perdonará al propio Martínez, "Beto" fue muy claro y contundente: "Me cambio a mí, porque antes era el 'Beto' Martínez, ahora soy el papá del Dibu”. La Copa América 2021, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022 fueron los logros del portero en poco más de un año y medio, por los que sin dudas se convirtió en un referente del elenco nacional. Por supuesto, su propio padre no se guardó nada a la hora de opinar de él.