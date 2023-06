No es Messi: un campeón del mundo confirmó que estará en la despedida de Riquelme

Luego de que Juan Román Riquelme anuncie que Lionel Messi estará en su partido despedida, un campeón del mundo confirmó que también será parte de dicho encuentro histórico en la Bombonera.

No es Messi: un campeón del mundo confirmó que estará en la despedida de Riquelme

No es Messi: un campeón del mundo confirmó que estará en la despedida de Riquelme

Un campeón del mundo aseguró que estará en el partido de despedida de Juan Román Riquelme que se llevará a cabo el próximo domingo 25 de junio en la Bombonera. Luego de que el propio ídolo de Boca Juniors asegure que Lionel Messi jugará en dicho compromiso, uno de los futbolistas que se consagró en Qatar 2022 aseguró que tampoco se lo perderá. Sus declaraciones se dieron minutos después de la victoria de la Selección ante Australia en el amistoso internacional.

El jugador en cuestión no fue titular, pero sumó varios minutos en cancha en el cotejo disputado en China luego de ingresar por Enzo Fernández. Se trata de Leandro Paredes, quien surgió de las inferiores del "Xeneize" y los hinchas del club sueñan con verlo otra vez con la camiseta "Azul y Oro". Los propios fanáticos lo verán nuevamente en su cancha, no será para un encuentro oficial pero el propio volante no dudó en confirmar su presencia.

"Voy a estar acompañando a uno de mis ídolos, va a ser un placer y voy a disfrutar muchísimo", soltó Paredes en diálogo con ESPN cuando le consultaron acerca de si estará o no en el partido de despedida de Román. Cabe destacar, que los dos equipos que se enfrentarán en la Bombonera serán los campeones de América en 2000 y 2001 contra los campeones de la Libertadores del 2007. Si bien el mediocampista no formó parte de dichos planteles, no faltará.

Con respecto al cierre de temporada, Paredes agregó: "Todavía queda un partido más, trataremos de terminar de la mejor manera después de un año muy difícil y muy largo con el Mundial en el medio". Por otro lado, sobre el rendimiento de la Selección ante Australia sostuvo: "Nosotros afrontamos todos los partidos de la misma manera, sea quien sea, sea amistoso o no. Es una responsabilidad muy grande para nosotros y tratamos de afrontarla como lo es".

Además, el campeón del mundo se refirió a los dichos de Lionel Messi sobre su futuro con la camiseta de la "Albiceleste" y el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026: "Ojalá (que pueda estar), nosotros vamos a tratar de que esté contento, disfrute y mientras vaya pasando el tiempo siga queriendo estar y llegue de la mejor manera".

¿Quiénes serían los invitados al partido despedida de Riquelme?

Entre los invitados destacados al partido de despedida de Juan Román Riquelme se encuentran Martín Palermo, Guillermo Barros Schelotto y Carlos Bianchi, quienes tienen una conexión histórica con los títulos nacionales e internacionales que Boca ha ganado. Juntos, ganaron tres Copas Libertadores, una Recopa Sudamericana, una Copa Intercontinental y cuatro torneos locales.

Además, también se espera la presencia de otros campeones de la Libertadores, como Marcelo Delgado, Clemente Rodríguez y varios jugadores con los que Román logró grandes éxitos en Boca. Es importante destacar que muchos de estos jugadores ahora trabajan en el Consejo del Fútbol, como Mauricio Serna y Marcelo Delgado, por lo que también se espera su presencia en el evento de despedida de Riquelme.