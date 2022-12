Messi y el pedido de ayuda mística a Maradona que se hizo viral: "Desde el cielo"

El místico pedido de ayuda de Lionel Messi a Diego Maradona en los penales en la final del Mundial de Qatar 2022 contra Francia. El video que se hizo viral en las redes sociales.

El "rezo" de Lionel Messi a Diego Maradona en plenos penales entre la Selección Argentina y la de Francia en la final del Mundial de Qatar 2022 se volvió viral en las redes sociales. Si bien inicialmente una cámara exclusiva de TyC Sports tomó cómo vivió la tanda el capitán, luego en Twitter y en TikTok le agregaron el subtítulo de lo que pidió el delantero.

Al no haberse tapado la boca con la mano como suele hacer, "Leo" dejó ver en este caso qué dijo en ese momento crucial de los disparos desde los doce pasos. Más precisamente antes del remate de Gonzalo Montiel que terminó en el gol y le dio la tercera Copa del Mundo a "La Albiceleste", el crack de PSG se acordó del "Diez" para que lo ayudara "desde arriba", tras su fallecimiento el 25 de noviembre de 2020.

El "rezo" de Messi a Maradona que se volvió viral: "Vamos, Diego"

Cuando la cámara enfoca en el primer plano a "La Pulga", se aprecia claramente cómo mira hacia arriba y dice: "Vamos, vamos Diego desde el cielo". Luego de la anotación del lateral derecho ex River, algunos futbolistas deliraron en los festejos mientras el rosarino simplemente se quedó arrodillado sobre el césped abrazado a Leandro Paredes, quien muy emocionado le gritó al oído: "¡Somos campeones del mundo, somos campeones del mundo!".

El ex Barcelona siempre dijo querer ser "como Maradona", hizo muchos goles parecidos y hasta fue dirigido por "Pelusa" en el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando la Selección fue eliminada por Alemania por 4-0 en los cuartos de final. Ahora, desde que Diego murió, al menos pudieron dedicarle la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y la Copa del Mundo también.

Maradona dirigió a Messi en el Mundial de Sudáfrica 2010.

La alegría de Messi tras el título en el Mundial de Qatar 2022: "Aún no caigo"

A través de su cuenta oficial de Instagram (@leomessi), el astro publicó varias fotos luego de la final ganada y escribió: "Campeones del mundo!!!!! Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer...". Luego, se acordó de los que colaboraron con él en su carrera para que al fin consiguiera semejante trofeo: "Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros".

"Demostramos una vez más que los argentinos, cuando luchamos juntos y unidos, somos capaces de conseguir lo que nos propongamos", dejó a modo de mensaje para sus compatriotas. Al mismo tiempo, destacó que "el mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos…". Y concluyó para sus 400 millones de seguidores: "Lo logramos!!! Vamos Argentina carajo... Nos estamos viendo muy pronto…".