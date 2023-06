Mbappé habló de Messi y lanzó una frase que hará cambiar la opinión de todos

La estrella francesa rompió el silencio tras la salida del mejor jugador del mundo del PSG y destrozó a sus compatriotas.

El delantero Kylian Mbappé sorprendió a todo París Saint Germain y bancó a Lionel Messi: el delantero cruzó a al club de la capital francesa por dejar marchar al mejor jugador del mundo y destrozó a los hinchas parisinos.

En los últimos años, el jugador de 24 años se ganó la antipatía de los argentinos tras declarar que el seleccionado de Lionel Scaloni no jugaba con rivales de nivel y que no era candidato a ganar el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, en las últimas horas, el exfutbolista del Mónaco apoyó a Messi tras su paso por el equipo "Galo" y su postura fue bien recibida en nuestra tierra.

El tajante mensaje de Kylian Mbappé al PSG sobre Lionel Messi

En una entrevista con el diario italiano Gazzeta dello Sport, Mbappé fue consultado sobre el alejamiento del crack rosarino del PSG y llenó de elogios a su excompañero de equipo. "¿Messi? Estamos hablando de potencialmente el mejor jugador de la historia del fútbol. Nunca es una buena noticia cuando alguien como Messi se va. Las malas noticias ahora hay que sustituirlas”, comenzó diciendo.

En medio de los fuertes rumores que señalan que no seguirá en el club luego de junio de 2024, debido que no hará uso de la opción de un año más de contrato, la defensa del delantero tiene aún más relevancia. Incluso, el talentoso jugador criticó a los hinchas que silbaron a Messi: "No entiendo muy bien por qué tanta gente estaba tan aliviada de que se vaya. No tuvo el respeto que merecía en Francia. Es una pena”.

Aunque durante la estadía del capitán del seleccionado argentino en París se rumoréo de una supuesta mala relación entre ambos, el goleador del Mundial de Rusia 2018 dejó en claro que nada de eso existió y defendió a Messi de las insólitas críticas que recibió en PSG.

Para finalizar, el goleador de la Ligue 1 se refirió a cerca de la decisión de no continuar en Francia a partir de 2024: "No le pedí al PSG que me vendiera o que me voy al Real Madrid. Solo les dije mi voluntad de no renovar hasta 2025. No hemos negociado mi renovación y estoy feliz de seguir un año más”. Y sobrela famosa notificación que le envió a la dirigencia de la institución parisina, señaló: "La junta ha sido informada desde el 15 de julio de 2022 de mi decisión de no extenderme más allá de 2024, y la carta enviada tenía la intención de confirmar lo que ya le dije".