Mbappé dijo lo que todos piensan de PSG y concidió con Messi: "Un equipo que divide"

Kylian Mbappé volvió a criticar duramente al París Saint Germain y su futuro es una incógnita. El delantero sigue siendo tentado por el Real Madrid y habló sobre su futuro.

El francés Kylian Mbappé rompió el silencio y criticó al París Saint Germain por todos los problemas que se generan y no ayudan a lograr los objetivos. Además, el delantero se refirió a su futuro en la liga francesa y no descartó marcharse.

En cada mercado de pases de Europa, el nombre de Mbappé es el primero en generar expectativas por el interés ya reconocido del Real Madrid por contratarlo. Si bien a "Kiki" le queda un año más de contrato, semanas atrás dio a entender que no hará uso del año adicional de renovación automático y ahora prendió el ventilador contando su malestar con el club.

La crítica de Kylian Mbappé al PSG

En medio de los rumores de una posible salida para nueva la temporada que comenzará este mes, Mbappé brindó una entrevista a la revista France Football y no negó su marcha del PSG: "Siempre estoy insatisfecho, así que nunca estoy impresionado con lo que hago. Ya es una primera clave para entenderme a mí mismo porque todo lo que hago, me digo a mí mismo que lo puedo volver a hacer y mejor". "Tengo esta hambre de ganar. No quiero estar en un equipo solo para participar. Por eso a veces la gente piensa que soy arrogante. Porque odio participar. Pero tengo la profunda convicción de que nací para ganar y quiero mostrárselo a todos”, sumó, filoso.

Y luego, agregó sobre su futuro: "¿Razones para creer que es mi última temporada en la Ligue 1? Es muy simple, soy un competidor, cuando juego, es para ganar. Y da igual con quién juegue, da igual la camiseta que lleve, da igual dónde juegue, da igual el año, nunca me conformo, solo quiero ganar, nunca estaré satisfecho. Quiero ganar la Champions. Me voy de vacaciones, hago un reset, recupero energías y vuelvo con el hambre que todos conocen”.

Además, el atacante de 24 años definió de forma particular al equipo parisino luego de sus impresionantes estadísticas comparados con los mejores jugadores del mundo. "He estado anotando mucho durante años. Entonces, para la gente, se vuelve normal. Y yo mismo banalizaba lo que hacía Messi y lo que hacía Cristiano Ronaldo. Estamos en una sociedad de consumo, donde está bien lo que has hecho, pero hazlo de nuevo. Creo que jugar en el PSG no ayuda mucho porque es un equipo que divide. Entonces, atrae críticas pero no me molesta porque sé lo que estoy haciendo y cómo lo hago”, aseguró.

Para finalizar, el jugador surgido en Mónaco, dejó otro palo a los dirigentes del PSG encargados de armar el proyecto futbolístico: "No sé lo que le falta al PSG para ganar la Champions, no es una pregunta para mí. Tienes que hablar con la gente que hace el equipo, que organiza la plantilla, que construye este club. Yo solo trato de hacer mi trabajo lo mejor posible. Fui mejor jugador, máximo goleador por quinto año consecutivo en la Ligue 1. Podría hacerlo mejor según mis críticos. A veces en el fútbol te enfrentas a lo que se llama un techo de cristal. Es por eso que no es una gran pregunta para mí, es para los de arriba”.