Lo Celso sufrió un desprendimiento y sólo queda una esperanza para que juegue el Mundial

Giovani Lo Celso sufrió una lesión en su pierna derecha y todavía queda una esperanza para que dispute el Mundial de Qatar 2022 a partir del 20 de noviembre.

A menos de 20 días del comienzo del Mundial de Qatar 2022, Giovani Lo Celso tiene serias chances de perderse el torneo, pero todavía tiene una esperanza para jugarlo. Igualmente, es difícil que llegue al 100% para disputarlo ya que tendrá que recuperarse mientras se dispute la fase de grupos y eso significaría un problema para Lionel Scaloni. Es que el DT de la Selección Argentina aseguró que no tomará riesgos con los futbolistas que no lleguen en las mejores condiciones físicas.

El volante del Villarreal tuvo un desprendimiento en el bíceps femoral de la pierna derecha en uno de los últimos compromisos de su club y su gesto de dolor lo dijo todo. Gio es una pieza clave en el funcionamiento de la "Albiceleste", por lo que no será fácil encontrar un reemplazante natural a pesar del buen recambio que tiene el plantel. Sin embargo, todavía existe una posibilidad para que Lo Celso diga presente en la Copa del Mundo.

La lesión requiere una intervención quirúrgica, pero el futbolista optaría por no operarse y realizar un tratamiento especial para rehabilitarse. De hacerlo, no estaría ante Arabia Saudita, México y Polonia, por lo que recién reaparecería en los octavos de final del certamen. De acuerdo a los dichos del estratega, lo más probable es que se priorice la salud del propio Gio, aunque las ganas de estar por parte del propio jugador no faltan.

Sobre lo que significa el mediocampista para el equipo, Scaloni comentó: "Numéricamente hay un reemplazante, pero futbolísticamente no. Hay otros con otras condiciones, pero es evidente que a nosotros nos ha dado un montón. Es lo que tiene jugar un Mundial en medio de un campeonato con un mes de octubre de locura, con partidos cada tres días, y después darte a los jugadores a tres días antes de empezar un Mundial".

El mal recuerdo de Giovani Lo Celso en el Mundial 2018

Si bien Gio estuvo presente en Rusia 2018, espera que lo que vivió hace cuatro años atrás no se repita en Qatar. Es que el volante de la "Scaloneta", campeón de América en 2021 y la Finalissima en junio de 2022, fue parte de los convocados por Jorge Sampaoli para el mencionado certamen pero ni siquiera ingresó en los cuatro partidos que disputó la "Albiceleste".

Desde su debut en el seleccionado en los Juegos Olímpicos de Rio 2016, Lo Celso vistió la casaca de la "Albiceleste" un total de 46 partidos, marcó 2 goles y brindó 10 asistencias. Con estos números, se convirtió en un socio ideal de Lionel Messi, formando un mediocampo y ataque letales para conseguir triunfos. No hay dudas que se le dieron, ya que el futbolista de 26 años levantó dos trofeos y es parte del plantel que lleva 35 cotejos invicto.