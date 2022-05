Lionel Scaloni reveló un reto de Marcelo Bielsa que lo marcó para siempre: "Tenía razón"

Lionel Scaloni reveló una anécdota con Marcelo Bielsa, cuando lo retó por una situación puntual y lo marcó para siempre. "Tenía razón, me quedó grabado", admitió.

Lionel Scaloni llevó a la Selección Argentina mayor de fútbol a lograr un título luego de 28 años y es un indiscutido en la actualidad. A la hora de repasar algunas situaciones que lo marcaron en su trayectoria deportiva y le dejaron enseñanzas, el entrenador recordó nada menos que a Marcelo Bielsa.

Durante la extensa entrevista con el canal oficial de la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol), el líder de "La Scaloneta" mencionó al "Loco" entre los estrategas que significaron mucho para él en todo sentido. Y hasta se animó a revelar un "reto" del rosarino que, con el tiempo, resultó una bisagra.

Lionel Scaloni reveló un reto de Marcelo Bielsa que lo marcó en su carrera

En pleno diálogo que luego fue publicado por las redes sociales oficiales de la Copa América, el oriundo de Pujato (Santa Fe) se soltó y habló de todo. Entre los temas a los que se refirió estuvo el de aquellos personajes del fútbol que lo educaron y le enseñaron ciertas maneras de proceder en ese ambiente.

“Uno va sacando cosas de todos los entrenadores", reconoció Scaloni. Y detalló una situación específica que fue un antes y un después para él. "En mi primera charla con Bielsa, en Japón, me llamó a la habitación y me hizo ver un video de un La Coruña (por el Deportivo, su ex equipo) - Racing de Ferrol por la Copa del Rey", arrancó.

"Veníamos de jugar un partido teóricamente desganados y Bielsa me dijo: ‘Esta no es actitud de Selección, esto no es de un jugador de Selección´. Y tenía razón, son cosas que te quedan grabadas...”, completó el santafesino.

Los números de Lionel Scaloni en la Selección Argentina

Como jugador, el santafesino fue campeón del mundo Sub-20 en Malasia 2007, aunque en la Mayor apenas disputó 7 partidos, incluida su participación en el Mundial de Alemania 2006 de la mano de José Pekerman. No obstante, el primero en convocarlo fue justamente Bielsa en 2003.

Lionel Scaloni en su época como jugador de la Selección Argentina.

Ya como entrenador, en un primer momento lideró a la Sub-20 hasta que Jorge Sampaoli lo sumó como colaborador en su cuerpo técnico de la Mayor. Después del fracaso de "La Albiceleste" en el Mundial de Rusia 2018, Scaloni quedó al principio como interino hasta que fue confirmado por la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) como el estratega definitivo del seleccionado a fines de aquel mismo año.

A partir de allí, encadenó una impresionante racha de 27 victorias en 44 partidos, con apenas 4 derrotas y 13 empates, con un 71% de efectividad y el título de la Copa América de Brasil 2021 incluido.