Lionel Scaloni reveló qué debe suceder para que la Selección Argentina obtenga otro Mundial

El entrenador campeón del mundo demuestra que quiere más después de la gloria obtenida en Qatar 2022.

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, comentó este viernes qué situaciones deben darse para que su equipo vuelva a consagrarse campeón en un Mundial. El oriundo de Pujato reconoció el desafió que se le viene como conductor para intentar seguir por la misma línea.

El DT del combinado nacional ya se encuentra en China a la espera de lo que será el primer amistoso de la gira asíatica, el 19 de junio, ante Australia. Con algunas caras nuevas para el nuevo proceso que inicia, el santafesino detalló algunos planes en la forma de jugar del equipo y lo que significa ahora para otros países enfrentar a Argentina.

El desafío de Lionel Scaloni para repetir el rendimiento de Qatar 2022

Tras recibir el premio de mejor entrenador de Sudamérica, anunciado hace algunos meses por el diario uruguayo El País, Scaloni dialogó con TyC Sports y remarcó lo que significa obtener la Copa del Mundo y lo que vendrá en el futuro desde aquella gesta: "¿Sabés lo difícil que es ganar un Mundial? Es una locura. Es muy difícil, muy emotivo, muy lindo y sobre todo. Ojalá que se vuelva a repetir, pero se tienen que alinear muchas cosas. Al ser el equipo campeón todo el mundo querrá batirlo y eso es un desafío".

Luego, el exjugador surgido de Newell's Old Boys, destacó la dinámica que seguirán buscando para ser competitivos y que se observó en Qatar: "Estamos convencidos de que hay que recuperar el balón en los primeros tres, cuatro o cinco segundos después de perderlo. Si no somos capaces de hacerlo, nos replegamos a esperar en el mediocampo. Nunca sufrimos muchos contraataques gracias al trabajo del equipo y por mantener a raya a los extremos contrarios. Así que nosotros, cuando preparamos el ataque que vamos a lanzar, también nos preparamos para los contragolpes con los que vaya a intentar responder el rival, y no sufrimos muchos".

El cambio de estrategia para que brille Lionel Messi y el penal de Montiel

Además, Scaloni contó las modificaciones que realizó junto a sus ayudantes para que el mejor jugador del mundo reluciera: "Creo que es importante darse cuenta de lo que necesita un jugador como él. En los primeros meses con la Selección intentamos jugar un poco más rápido y de una forma algo más directa, y nos percatamos de que él no estaba cómodo, ni tampoco sus compañeros".

Para finalizar, el "Gringo" se refirió a su imagen que se hizo viral luego de que Gonzalo Montiel metiera el último penal ante Francia. "Sentí que me tenía que sentar en el banco de suplentes, mirar todo lo que se estaba viviendo ahí y para mí fue un momento de disfrute. Me quedé ahí 30 segundos y vi a los jugadores y a toda mi gente celebrándolo. Todavía me emociono, creo que es un momento único. Es algo impagable. Verlos a todos ahí celebrándolo para mí fue uno de los momentos más lindos desde que empecé a jugar al fútbol, y desde que soy entrenador, sin duda alguna. Fueron 30 segundos que voy a recordar toda la vida con aprecio", expresó.