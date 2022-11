Lionel Messi rompió el silencio y habló del tobillo: "No tengo ningún problema"

Lionel Messi habló en la previa del partido de la Selección Argentina ante Arabia Saudita en el Mundial de Qatar 2022.

Lionel Messi rompió el silencio en la previa del debut de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 ante Arabia Saudita. El 10 de la "Albiceleste" palpitó lo que será el duelo inicial y no dejó dudas con respecto a su participación. El mejor del mundo se refirió a cómo está su tobillo para lo que será el cotejo.

"Me siento muy bien físicamente. La verdad que llego en un gran momento tanto en lo personal como en lo físico, no tengo ningún problema. Escuché que dijeron que no entrené, pero fue por un golpe así que nada raro", sostuvo Lionel en un principio acerca del día que no entrenó a la par de sus compañeros de la "Scaloneta".

"Es algo hermoso que mucha gente que no es argentina desee que Argentina sea campeón en gran parte por mí. Soy un agradecido por todo el cariño que recibí a lo largo de mi carrera deportiva. Me pone feliz que haya mucha gente que desee lo mismo que yo", agregó la "Pulga" con respecto a los fanáticos argentinos y, también, de los que no son compatriotas.

Por otro lado, Leo se refirió a cómo llega el equipo: "No sé si llegamos mejor que en Mundiales anteriores. Venimos de ganar, eso descomprime muchísimo. Hace que la gente disfrute el momento que pasa la Selección. Me recuerda mucho este grupo al que fue al del 2014, que tenía muy claro lo que quería adentro de la cancha. Está bueno llegar de esta manera porque da mucha confianza para salir a jugar".

Disfrutar el Mundial, como premisa para Lionel Messi

Lionel repitió en varias ocasiones que quiere que tanto él como sus compañeros disfruten de esta Copa del Mundo. Sobre esto, el 10 aseveró: "Me encuentra con otra edad, más maduro. Trato de disfrutar todo al máximo, vivirlo con mucha intensidad, disfrutar cada momento que me toque vivir. Hoy creo que disfruto mucho más de todo esto. Antes no lo pensaba, no me daba tiempo de poder disfrutarlo mucho ya que tenía que pensar en el próximo partido. Hoy soy más consciente y trato de aprovechar los momentos y disfrutar".

Por otro lado, sobre el cierre de la conferencia de prensa habló del desafío en el Mundial de Qatar 2022: "Lo que nos lleva a seguir intentando es que siempre hay que intentarlo, no quedarse con las ganas, afrontarlo, intentarlo y que sea lo que Dios quiera. Hay que disfrutar de todo lo que sea el Mundial y después salir a jugar como lo venimos haciendo hasta ahora".