Lionel Messi reveló un detalle oculto en el gol de Molina contra Países Bajos

El mejor jugador de la historia contó una situación que vivió en el partido ante Países Bajos en el Mundial de Qatar. La Selección ganó ese encuentro por penales, aunque merecía llevárselo en los 90.

El mejor jugador de la historia, Lionel Messi, no suele tener muchas entrevistas en la cual se suelte por completo. El crack de la Selección Argentina, sin embargo, entregó una entrevista en la cual reveló varios de los secretos de lo que puede pasar con su futuro en el equipo que dirige Lionel Scaloni y reveló un detalle increíble sobre el gol que Nahuel Molina metió ante Países Bajos.

El gol que Nahuel Molina le metió a Países Bajos fue sin duda uno de los más importantes y donde se vio, entre otras cosas, como Lionel Messi manejaba todos los hilos del equipo. No solo sacó a pasear a Nathan Aké, sino que además encontró al lateral derecho con una daga entre los centrales para que termine en el gol de Argentina para ese encuentro. Sin embargo, una de las dudas más frecuentes sobre ese tanto es si, efectivamente, el crack tomó la decisión por haberlo visto pasar.

En este sentido, Lionel Messi reveló lo que ocurrió esa tarde. En una entrevista con Sofía Martínez de la Televisión Pública, Lionel Messi reveló el secreto mejor guardado sobre ese tanto y sostuvo: "A Molina no lo escuché, lo vi". De esta forma, después siguió: "Entendía que lo más normal era dar el pase al costado, no me acuerdo quien estaba, y bueno me pareció oportuno intentar de que le llegue porque creía que la defensa estaba esperando otra cosa. Pero no lo escuché, lo vi".

Con respecto a su futuro en la Selección Argentina, el mejor jugador de la actualidad que prontamente jugará en el Inter de Miami aseguró no tiene fecha su adiós del fútbol en la Selección mayor: "Ni yo se hasta cuándo. Va a pasar cuando tenga que pasar. Lo único que queda es disfrutar y Dios dirá cuándo es el momento. Por lógica y por edad seguramente sea en poco tiempo, pero la verdad que no lo sé". Asimismo, el crack se mostró agradecido por sus compañeros: "Sentí que los chicos querían salir campeón por verme campeón a mí, porque habían crecido viéndome jugar desde antes y yo sentía eso. Es algo hermoso. Estoy agradecido por toda esa muestra de cariño”.