Lionel Messi metió otro gol y en las redes explotaron contra el PSG

El mejor jugador del mundo volvió a ser clave y los fanáticos argentinos no perdonaron al club parisino.

Lionel Messi volvió a demostrar que está más vigente que nunca: el mejor jugador del mundo abrió el marcador con una definición brillante y en las redes sociales explotaron contra el París Saint Germain.

En medio de los fuertes rumores sobre una posbile salida del club de la capital francesa, Messi sigue cerrando bocas. Luego de ser silbado de manera insólita el pasado fin de semana por su propia hinchada, el mejor jugador del mundo le da un respiro al equipo de Cristophe Galtier y en Twitter los fanáticos del rosarino no perdonaron al club francés..

El golazo de Lionel Messi para el PSG

El PSG visita al duro Niza en el estadio Allianz Riviera para defender la punta y tratar de alejarse del Lens, segundo en la tabla y que en esta jornada ya venció al Racing de Estraburgo 2 a 1 con presencia del argentino Facundo Medina.

Luego de un inicio con dudas en el fondo y con una asfixiante presión de los locales, PSG llegaría a la ventaja en el marcador por una genialidad del rosarino. Tras una buena jugada colectiva por izquierda, el lateral portugués Nuno Mendes recogió un rebote dentro del área, mandó un centro preciso y, de primera; Lionel Messi sacó un zurdazo que se clavó en els egundo palo.

Los mensajes en Twitter dedicados al PSG tras el gol de Lionel Messi

Qatar 2022: el insólito ataque del presidente de UEFA a "Dibu" Martínez y Messi por los festejos

Ceferin atacó a Dibu Martíenz por sus festejos en Qatar 2022.

El presidente de la UEFA, Aleksandr Ceferin, manifestó su enojo por los festejos de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 y criticó de manera insólita a Lionel Messi por no haber detenido a Emiliano Martínez por sus gestos.

Los festejos del seleccionado argentino tras derrotar a Francia en la final en el estadio Lusail siguen dando que hablar. Luego de las polémicas y provocadoras declaraciones de exjugadores del equipo francés, demostrando su bronca por haber caído en el partido definitorio, ahora fue el torno del mandamás del organismo que regula el fútbol europeo.

En el libro "Messiánico", que hace un repaso de lo sucedido en Qatar, el periodista argentino Sebastián Fest y su colega francés Alexandre Juillard incluyeron las insólitas declaraciones de Ceferin sobre lo ocurrido en las celebraciones de Argentina tras ganar la Copa del Mundo. "Si ves cómo reaccionó durante los penales, no puedo entender que se burle de él, lo de la marioneta y cosas así. Eso no es deportividad, fue primitivo y no me gustó", comentó el esloveno sobre "Dibu".

Incluso, el abogado de 55 años le repochó a Messi que debería haberle llamado la atención al arquero por su actitud: "Debería haberle dicho algo. Que dejara de hacer eso, que mostrara algo de respeto. Al final, él juega todo el año con Kylian".

Ceferin, que fue uno de los encargados de entregar las medallas en la premiación, reconoció la "humilad" del mejor jugador del mundo pero tildó de "repugnante" el gesto de Martínez en los festejos. "Eso no se hace. ¡Ganaste la Copa del Mundo! Demuestra algo de grandeza, demuestra que no eres un primitivo. Puedes ser un arquero perfecto, pero si no eres buena persona...", agregó.

Sin embargo, a pesar de atacar al portero del Aston Villa, en otro extracto del libro de los periodistas, el dirigente de UEFA resaltó la preponderancia de Messi para que el equipo de Lionel Scaloni levantara su tercera Copa del Mundo. "Sin él, Argentina no hubiera llegado ni siquiera a cuartos de final", declaró.