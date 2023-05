La venganza de Di María y Paredes contra el uruguayo que criticó a la Selección

Ángel Di María y Leandro Paredes liquidaron a Diego Lugano, exjugador de Uruguay, por sus polémicos dichos contra la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022.

Ángel Di María y Leandro Paredes le contestaron a Diego Lugano y lo aniquilaron. El exjugador uruguayo opinó que "la FIFA ayudó a la Selección Argentina" a ganar el Mundial de Qatar 2022. Los jugadores, que además son compañeros en Juventus de Italia, salieron al cruce del central que brilló durante casi toda su carrera en "La Celeste".

Los futbolistas de "La Albiceleste" liquidaron a su colega a través de las cuentas oficiales de sus redes sociales. Cuando se enteraron por una publicación de lo que había dicho el exdefensor, los ex-PSG le respondieron simplemente con emojis de la risa y lo dejaron en ridículo. Mientras que "Fideo" utilizó uno solo, el ex-Boca eligió cinco caras de burla destinadas al charrúa.

Qué dijo Lugano sobre la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022: "4 de los 5 penales no fueron"

El exzaguero de 42 años fue entrevistado por el programa uruguayo Carve Deportiva (AM 1010) y opinó: "Vos ves los penales que le cobraron a Argentina y bue...". Cuando le pidieron que aportara más detalles al respecto, añadió: "No lo llevaron de la mano, digo, pero le dieron una ayuda".

Di María liquidó a Lugano en Instagram por sus polémicos dichos.

Paredes liquidó a Lugano en Instagram por sus polémicos dichos.

De cualquier manera, aclaró que "Argentina tiene su mérito", pero remarcó que "de los cinco penales que le dieron, cuatro no fueron... O fueron totalmente forzados". Además, el ex San Paulo de Brasil especuló con la influencia de la máxima entidad del fútbol en la consagración albiceleste porque, según él, "(Lionel) Messi mueve muchísimo". "Y bueno, ¿vos pensás que la FIFA no lo ve? Mérito de Argentina, que supo aprovecharse de eso", completó.

La Selección de Uruguay presentó a Marcelo Bielsa como DT

El debut del entrenador argentino de 67 años en el seleccionado "Celeste" será el miércoles 14 de junio de 2023 ante Nicaragua y el martes 20 enfrentará a Cuba, en ambos partidos amistosos que se realizarán en la doble fecha FIFA y se jugarán en el Estadio Centenario de Montevideo. "El Loco", con una dilatada trayectoria, viene de dirigir por última vez a Leeds United de Inglaterra, al que ascendió a la Premier League y del que se marchó el 27 de febrero de 2022.

Antes, el rosarino comandó a Olympique de Marsella y al Lille franceses, el Athletic de Bilbao español; el seleccionado chileno; el de Argentina (!998/2006) y Espanyol, de Barcelona. Además, se desempeñó en Vélez (1997/1998); Atlas y América en México (1992/1997) y Newell's, donde se estrenó en la dirección técnica (1990/1992). El cuerpo técnico que acompañará a Bielsa en su tercera experiencia como entrenador de un Seleccionado nacional contará con la presencia de dos mujeres que se encargarán de las áreas de logística (la argentina Magalí Conde) y la de coordinación (la española Sara Bouzas).