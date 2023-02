La triste revelación de Kolo Muani por la atajada del Dibu Martínez: "De por vida"

Kolo Muani reveló lo que vive actualmente luego de la atajada de Emiliano "Dibu" Martínez en la final del Mundial de Qatar 2022 en los últimos minutos del partido.

Randal Kolo Muani, el francés al que Emiliano Martínez le sacó un remate infernal en una de las últimas jugadas de la final del Mundial de Qatar 2022, reveló su triste presente por dicha acción. No es la primera vez que se expresa de esta manera, ya que en otras ocasiones contó su calvario por esta situación que le negó el segundo título consecutivo a su Selección. Sin dudas, la tapada del "Dibu" quedará para la historia y el delantero no la olvidará.

Es que en el minuto 123 de aquel duelo disputado el 18 de diciembre en el Estadio Lusail, el hombre que defiende los colores del Eintracht Frankfurt de Alemania quedó mano a mano con el portero marplatense y estuvo a centímetros de la gloria. Sin embargo, el arquero del Aston Villa se lo negó y luego la "Albiceleste" lo tuvo de contra. Poco más de un mes después, el atacante habló con el medio beIn Sports sobre cómo recuerda ese momento.

"Lo tendré en la garganta de por vida... para toda la vida. No me tortura ver esa jugada, sólo me digo que tengo que seguir luchando. Marcar goles es lo que siempre busco para superarme. Seguro este gol fallido me dará fuerzas para el futuro", aseguró Kolo Muani en la mencionada entrevista con una impactante afirmación sobre la acción en la que se lució Emiliano "Dibu" Martínez.

Por otro lado, detalló ese instante tal cómo lo vivió: "Todavía veo la jugada, la conozco de memoria. En mi cabeza decía: 'Tengo que rematar'. Intento el remate al primer palo pero el arquero hace una gran parada... y perdí ese duelo. Creo que podría haber buscado otras soluciones, picarla o encontrar a Kylian porque estaba en un buen ángulo, pero en el momento no lo veo, porque la pelota llega y yo voy enfocado en el arco. Es después, al ver la jugada, que te das cuenta de las otras opciones. Pero ya es tarde, no puedes hacer nada".

Un jugador francés se retiró de la Selección tras perder la final del Mundial

Raphael Varane anunció su retiro de la Selección de Francia luego de perder la final del Mundial de Qatar 2022 con Argentina el pasado 18 de diciembre. Aquel duelo disputado en el Estadio Lusail fue determinante para el futuro del futbolista de 29 años que utilizó sus redes para despedirse de los fanáticos con un triste mensaje por esta decisión. Luego de mucho tiempo vistiendo la camiseta de "Les Blues", el vínculo llegó a su fin y no fue con la gloria esperada.

"Representar a nuestro hermoso país durante una década ha sido uno de los mayores honores de mi vida. Cada vez que me ponía esa camiseta azul tan especial sentía un inmenso orgullo, el deber de darlo todo, de jugar con el corazón y de ganar cada vez que saltábamos al campo. He estado pensándolo durante varios meses y he decidido que es el momento adecuado para retirarme del fútbol internacional", aseguró el defensor en las primeras líneas de su posteo.