La sorpresiva revelación de Julián Álvarez sobre su ida de Manchester City: "Sentirse querido"

Julián Álvarez sorprendió sobre cómo se dio su llegada a Atlético de Madrid y el rol clave de Diego Cholo Simeone.

La llegada de Julián Álvarez al Atlético de Madrid fue una de las novelas del fútbol internacional que sacudió el mercado de pases pasado. Más allá de que aún se encuentra en plena adaptación, el delantero de la Selección Argentina sorprendió sobre los motivos que lo llevaron a irse del Manchester City y del rol que jugó Diego "Cholo" Simeone.

En una entrevista con el diario Marca, la "Araña" contó que los primeros contactos con el "Colchonero" fueron cuando estaba en los Juegos Olímpicos de París 2024. “Cuando se hablaba del pase, Giuliano Simeone ya me mencionaba cosas durante los Juegos Olímpicos. También me hablaban Rodri (De Paul), Griezmann y El Cholo. No era una decisión fácil, pero poco a poco lo fui hablando con mi familia y se terminó dando”, comenzó diciendo.

En la pasada temporada, el cordobés no formaba parte del equipo titular de Pep Guardiola de manera habitual y el interés que le demostró el "Aleti" fue clave para aceptar la propuesta. "Sentirse querido, que te pidan y que te quieran, es algo que te llena de felicidad. Llegar a un lugar donde ya conocés gente y donde hay otros argentinos también ayuda mucho”, manifestó Julián, remarcando una clara diferencia con lo que hasta ese entonces vivía en Inglaterra.

En el mismo sentido, Álvarez destacó el papel que tuvo "Cholo" Simeone para su arribo, ya que se mostró insistente en su fichaje. "Me decía que podía darle una gran mano al club, que iba a tener el espacio y la oportunidad para demostrar mi mejor versión como futbolista. Eso fue fundamental para mi decisión”.

Si bien durante los primeros meses al exjugador de River Plate le costó agarrar regularidad debido a que Simeone lo ubicaba como extremo o hasta de volante, reconoció que eso le dio confianza para mostrarse. "Siempre he estado dispuesto a jugar donde el equipo lo necesite, pero es verdad que me siento más cómodo cerca del arco. Es ahí donde mejor he rendido en términos de goles y estadísticas”, recalcó el atacante.

El oriundo de Calchín, además, volvió a dejar en claro que no se conforma con nada y que siempre está tratando de mejorar: "Es importante concretar las situaciones de gol y también generar más asistencias. Son cosas que me ayudarán a seguir creciendo como jugador y a contribuir más al equipo”.

Por otro lado, también explicó que el motivo por el que rechazó la propuesta del París Saint Germain se debió al proyecto deportivo, más allá de que desde lo económico era más atractiva la opción de Francia: "Sentí que aquí me daban ese espacio y ese cariño. Además, el idioma y la presencia de otros argentinos fueron determinantes”.

Para finalizar, Álvarez hizo un resumen de su corta carrera y de las decisiones que tomó para llegar a este momento: "Estoy muy satisfecho con lo que he logrado y lo que estoy haciendo. Todo pasa por algo, y cada experiencia suma en el crecimiento personal y profesional”.

Los números de Julián Álvarez en Atlético de Madrid