La Selección Argentina prueba variantes en un amistoso con aroma a entrenamiento

Lionel Scaloni lo tiene claro: el partido más importante es el debut ante Arabia Saudita. Por eso, este miércoles juega el último partido de preparación y se sospecha que habrá varios cambios.

Llegó el momento en el que la Selección pone punto final a la preparación para la Copa del Mundo. En Abu Dhabi, la Selección Argentina enfrenta a Emiratos Árabes Unidos en un encuentro que tiene aroma a entrenamiento a puertas abiertas. El equipo que dirige Lionel Scaloni se suma a esta última prueba en la que se podrá ver algunas de las variantes que tiene en el banco de suplentes.

En el once que presentará Scaloni hay varias certezas. La primera es que Lionel Messi va a jugar, aunque sea, unos minutos, ya que la presencia del diez es la razón principal por la cual esa Selección hizo el acuerdo para jugar el partido. Es por contrato. La segunda certeza que le aparece al entrenador es que si o si habrá recambio a lo largo de los 90 minutos, ya que el objetivo principal es llegar en estado óptimo físicamente para el debut ante Arabia Saudita el martes 22 a las 7 de la mañana.

En la conferencia de prensa que otorgó en el mediodía argentino, Scaloni fue muy claro: "No arriesgaremos a ningún jugador que pueda tener un problema a futuro". Lógicamente, el objetivo principal en la cabeza del entrenador está el debut ante Arabia Saudita, pero ya saben cuál será el equipo que saldrá a la cancha, ya que -según explicó- se definió durante el entrenamiento y añadió: "Tiene que ser un equipo de garantías físicas sobre todo, no tomaremos ningún riesgo, bajo ningún concepto porque no tiene ningún sentido". El encuentro que se jugará a las 12:30 en Abu Dhabi tendrá estas características

De esta forma se especula -y se conoce- que los jugadores que entrarán a la cancha serán suplentes o, en todo caso, futbolistas que necesitan ritmo de juego para confrontar los próximos partidos. No obstante, en medio de este último partido que suena a entrenamiento, el técnico también tiene la posibilidad de encontrar y probar algunos movimientos -principalmente en ofensiva- con respecto a variantes que se puedan llegar a dar a lo largo del torneo. Como ya es sabido, el mismo correr de los encuentros seguramente haga que el equipo se modifique, ya sea por lesiones, por sanciones o por cambios de esquema táctico.

Así Scaloni suma una última prueba para observar en cancha contra un rival desconocido lo que puede llegar a ocurrir y mecanizar algunos movimientos. La duda que aparece en el horizonte -y que se resolverá llegando el fin de semana- es quién ocupará el lugar de Giovani Lo Celso. El exfutbolista de Rosario Central, tal cual contó el técnico, es un futbolista que desde las características es "irremplazable", sin embargo existen jugadores como Enzo Fernández, Alexis Mac Allister o "Papu" Gómez que pueden estar en ese lugar. Si no también existe la posibilidad de un cambio de esquema que contenga, aun más, al sector defensivo. Ahí vuelve a rsonar una frase que, el propio entrenador, dijo en conferencia de prensa: "El Mundial lo ganan los equipos inteligentes, cautos, que sabe cuando atacar y cuando defender". Una declaración de principios.