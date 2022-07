La revelación de Dibu Martínez sobre el "mirá que te como" a Colombia: "Pechos fríos"

La fuerte revelación de Dibu Martínez sobre la intimidad del histórico "mirá que te como" en Argentina vs. Colombia por la Copa América 2021.

Dibu Martínez y un secreto del "mirá que te como" en Argentina vs. Colombia.

El famoso "mirá que te como" de Emiliano "El Dibu" Martínez todavía sigue dando que hablar, más de un año después de haber ocurrido. En esta oportunidad, fue el propio arquero de la Selección Argentina de fútbol el que brindó más detalles al respecto de lo sucedido en la semifinal de la Copa América de Brasil contra Colombia.

Después de aquel empate 1-1 entre "La Scaloneta" y su rival el 6 de julio de 2021 en el estadio Nacional de Brasilia, el segundo finalista del torneo se definió mediante los penales, donde el portero de Aston de Villa de Inglaterra hizo un show que quedó para el recuerdo. Sin público en las tribunas por la pandemia de coronavirus, se pudo escuchar todo lo que les gritó a los jugadores cafeteros, aunque hubo detalles de la interna de aquel encuentro que están saliendo a la luz recién ahora.

Dibu Martínez reveló la intimidad del "mirá que te como" a Colombia: "Nos habían dicho pechos fríos"

La serie sobre la Selección Argentina que ya se estrenó a través de Amazon Prime Video continúa generando una gran repercusión en los medios de comunicación, en las redes sociales y en los portales especializados en el ámbito del deporte. Uno de los que habla allí es precisamente el portero marplatense, quien no dudó a la hora de explicar por qué les gritaba a los rivales para desconcentrarlos antes de que ejecutaran sus penales.

Como parte de la mencionada obra, el ex Independiente recordó: "En el entretiempo, los jugadores colombianos nos habían dicho que éramos pechos frios y que perdíamos finales. Yo me lo tomé muy personal". La burla de los adversarios por los encuentros decisivos que "La Albiceleste" había perdido ante Alemania en 2014 y contra Chile en 2015 y en 2016 fue el desencadente de la situación que luego se viralizó en todo el mundo. "Por eso, yo los quería eliminar a como diera lugar", sentenció el guardavalla.

Cuando Dibu Martínez se lució en los penales en Argentina vs. Colombia.

El histórico "mirá que te como" de Dibu Martínez en Argentina vs. Colombia

Luego del 1-1 con los goles de Lautaro Martínez y Luis Díaz en los 90 minutos reglamentarios, los Seleccionados dirigidos por Lionel Scaloni y Reinaldo Rueda fueron a la tanda de los disparos desde los doce pasos. Allí, "La Albiceleste" se impuso 3-2 y pasó a la final, en la que luego derrotaría por 1-0 al local Brasil para consagrarse campeona en este certamen tras 28 años.

Más allá de la victoria desde los once metros, lo que quedó en el recuerdo fue la estratega utilizada por "Dibu" Martínez para distraer a los cafeteros y atajarles los disparos a Davinson Sánchez, Yerri Mina y Edwin Cardona. "No me vas a festejar, ¿no? Te ves nervioso, eh. Te estás riendo pero estás nervioso", comenzó diciéndole a Mina.

Y cerró antes de contener el disparo del defensor: "Mirá que está un poquito adelante la pelota, eh. Está adelante la pelota. Hacete el boludo, yo te conozco a vos. Te gusta ser canchero. Sí, mirá. Mirá que si me la cruzás te la atajo, eh. Lo siento pero te como, hermano, mirá que te como".