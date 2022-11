La picante reacción de Scaloni contra un periodista: "Trampa"

La picante reacción de Lionel Scaloni con un periodista de Clarín en plena conferencia de prensa previa al amistoso contra Emiratos Árabes Unidos antes del Mundial de Qatar 2022.

Lionel Scaloni se molestó con un periodista de Clarín durante la extensa conferencia de prensa previa al amistoso que la Selección Argentina disputará en Abu Dhabi contra el local Emiratos Árabes Unidos. El encuentro será el último de la preparación para el inminente Mundial de Qatar 2022, que tiene a La Scaloneta como uno de los principales favoritos al título.

La consulta de uno de los periodistas del conglomerado de medios de comunicación fastidió al entrenador, ya que se trató de una situación que no esperaba y así se lo hizo saber en vivo. Igualmente, el santafesino de 44 años la contestó sin mayores problemas y con mucho respeto.

Scaloni se fastidió con un periodista de Clarín en la Selección Argentina: "Trampa"

Luego de varias preguntas antes del choque con el equipo dirigido por su compatriota Rodolfo "El Vasco" Arruabarrena, llegó el turno del cronista Nahuel Lanzillotta. Puntualmente, la consulta para el exlateral derecho fue: "¿Cambiarías los siete partidos tuyos en la Selección como jugador para poder llegar a la final de este Mundial?".

"Eh... ¿Es una pregunta trampa esa, ¿no?", reaccionó rápidamente el exfutbolista con una tímida sonrisa incluida. "No, no", le aclaró Lanzillotta. De cualquier manera, le contestó: "Sinceramente jugué 7, pero creo que estuve como en 40 convocatorias. Y quedé un montón de veces afuera, pero era el más feliz del mundo cuando venía". "Soñamos, como todo niño que alguna vez tuvo su primera camiseta de Argentina. Yo tengo la mía guardada. Claro que es un sueño", admitió quien participó en la edición de Alemania 2006.

Además, recalcó que a la hora de vestir la camiseta nacional "esos momentos son irrepetibles" y profundizó: "Son los que les decimos ahora a los jugadores, porque van a quedar marcados en su vida como futbolistas". "Son momentos únicos que yo todavía los tengo guardados... Lo que tengo que pensar es en el partido de mañana, que en principio es lo más importante", reconoció.

Con respecto al hecho de que será el estratega con la menor edad de la Copa del Mundo, Scaloni le restó importancia: “En todos los Mundiales hay un entrenador más joven que el resto y ahora me tocó a mí". "No me pongo a pensar en eso, estoy feliz y orgulloso de estar al frente de este grupo", explicó. En referencia a su rol desde el banco de los suplentes, el santafesino expresó: “No sé si hoy soy mejor o peor entrenador, pero estoy aprendiendo todos los días. No hay entrenador que no aprenda". Incluso, aclaró que “el técnico tiene que ser el ejemplo del grupo" y concluyó: "He aprendido que lo que se hace adentro y afuera de la cancha es importante para el grupo".

Scaloni dio la última conferencia previa al amistoso ante Emiratos Árabes.

Cuándo juega Argentina vs. Emiratos Árabes Unidos: hora, TV en vivo y streaming

La Scaloneta chocará con el equipo de Arruabarrena el miércoles 16 de noviembre de 2022 a las 12.30 horas de Argentina en el Estadio Mohamed bin Zayed de Abu Dhabi. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales TV Pública (aire) y TyC Sports (cable). En tanto, el streaming online estará a cargo de sus respectivas plataformas Cont.ar y TyC Sports Play, además de otras alternativas como DirecTV GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.