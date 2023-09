La impensada decisión de Scaloni con Julián Álvarez antes del debut de la Selección en las Eliminatorias

En la previa del duelo de la Selección contra Ecuador en el Monumental por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, Lionel Scaloni tomó una contundente decisión con Julián Álvarez.

La Selección Argentina de fútbol masculino debuta en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, por lo que Lionel Scaloni preparó un plan especial. De cara al duelo contra Ecuador en el Estadio Monumental, el DT tomó una decisión tajante con respecto a Julián Álvarez en la formación titular. La "Albiceleste" buscará los primeros tres puntos para encaminarse a la clasificación a la próxima Copa del Mundo.

La "Araña", que ya demostró su gran nivel en River Plate, Qatar y en el Manchester City, se perfilaba para estar desde el arranque contra los ecuatorianos. Sin embargo, por razones tácticas, el estratega no lo utilizaría y optaría por otro de los delanteros del combinado nacional. Además, no sería el único crack que no iría desde el arranque, ya que otro campeón del mundo también comenzaría desde el banco de suplentes.

Todo indica que Lautaro Martínez jugaría como titular ante Ecuador en lugar de Álvarez y Nicolás González ocuparía el lugar de Ángel Di María. Si bien el técnico no confirmó la formación, sí dio algunos indicios en conferencia de prensa de cómo planeaba este partido que se desarrollará en el Estadio Monumental. Por supuesto, la posible ausencia del atacante del Manchester City sorprendió a más de uno, pero Scaloni dejó bien en claro lo que piensa.

"No recuerdo si han jugado alguna vez de inicio o en el campo, pero no tendría problemas... Si tienen que jugar, jugarían, porque aparte son diferentes. Julián puede jugar más atrás, pero todo equipo tiene que tener un equilibrio. Nosotros creemos que puede haber momentos que puedan. Es difícil que puedan estar los dos juntos, quizá sí durante el partido", sostuvo el entrenador campeón del mundo sobre los dos delanteros.

Los números de Julián Álvarez con la Selección Argentina

Partidos jugados: 22

Goles convertidos: 7

Títulos: Copa América 2021, Finalissima y Mundial de Qatar 2022

Cuándo juega Argentina vs Ecuador por la fecha las Eliminatorias 2026: cómo verlo online

El partido entre Argentina y Ecuador se jugará el próximo jueves 7 de septiembre a las 21 horas (hora argentina). Para los que quieran seguir el encuentro en vivo, podrán hacerlo a través de TyC Sports o la TV Pública. Además el partido se puede seguir de manera online a través de TyC Sports Play. El árbitro del encuentro será Wilmar Roldán de Colombia. El estadio Más Monumental, con entradas ya agotada, será el escenario de este emocionante duelo.

Para este crucial encuentro, Lionel Scaloni ya tiene en mente su once inicial. Emiliano Martínez estará en el arco, mientras que la defensa estará compuesta por Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. En el mediocampo, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister tendrán la responsabilidad de generar juego. En la delantera, Lionel Messi estará acompañado por Lautaro Martínez y Nicolás González o Ángel Di María.