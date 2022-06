La historia detrás del hit que cantaron los jugadores de la Selección Argentina

El autor de la canción del nuevo "himno" de la Scaloneta es un hincha que encontró las palabras exactas para la emoción.

Después de que la Selección venciera 3-0 a Italia y se alzara con el trofeo de la Finalissima, las cámaras se las llevaron los jugadores y sus festejos. Primero en el campo de juego y después en el micro —tal como mostró Leandro Paredes en su cuenta de Instagram—, allí se destacó una canción que ya venía tomando fuerza desde 2021 pero ahora cuenta con la legitimidad de los protagonistas para ser considerada como el himno de La Scaloneta.

“En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré”, arranca el tema que escribió Fernando Romero, hincha de Racing y de la Selección. En diálogo con El Destape, Fernando cuenta: “El proceso de creación de la canción empezó con el dolor de la pérdida de Diego, pensando de qué manera nos podía acompañar en el resto de las competencias. Después, se juntó con la Copa América, ganar en Brasil y sentir que estaba más presente que nunca. Dije ‘ahora sí, tengo que agarrar un ritmo pegadizo y ponerle una letra para la Selección’”.

El 5 de septiembre de 2021, el periodista Matías Pelliccioni pidió a través de Twitter que le enviaran canciones de la Selección, con el objetivo de renovar el repertorio de las tribunas. Tras la respuesta de Romero, quedaron en encontrarse en la previa del partido entre Argentina y Bolivia por Eliminatorias, momento en el que la melodía vio la luz de las cámaras por primera vez. Argentina ganó 3-0 con tres tantos de Lionel Messi y el tema comenzó a circular en redes. Casi nueve meses después de ese evento, Fernando volvió a hablar sobre el tema en la red social del pajarito, pero esta vez para expresar su alegría: “Hoy aquello que uno sueña se hizo realidad, mi país salió campeón y cantó la letra que yo escribí”.

Cuando vio a los jugadores cantándola tras el triunfo ante Italia, Fernando no podía creerlo. La situación lo agarró medio a las corridas ya que, mientras salía de su casa para ir al terciario en el que da clases, un amigo suyo le mandó un mensaje para contarle. Primero pensó que era la gente, porque había visto varios videos de hinchas entonándola en la previa, pero la aclaración de que eran los jugadores cambió todo. “Cuando me dijo eso fui y quedé paralizado en el aire unos segunditos por no poder entender lo que estaba pasando ahí”, relata.

A medida que el furor por la Selección crece, casi en paralelo, va el hit. A menos de seis meses del comienzo del Mundial de Qatar 2022, parece no tener competencia como el tema oficial de este equipo. Así como el “Brasil decime que se siente” de la Copa del Mundo de 2014, “En Argentina nací” tiene un poco de todo: el recuerdo de Maradona, la ilusión por Messi y un saludo para Brasil.

¿Por qué la Scaloneta genera lo que genera? Nadie tiene la respuesta definitiva todavía, pero Fernando Romero, autor de la canción que es furor en el vestuario que integran Messi, Rodrigo De Paul, Emiliano Martínez y compañía, hace su propia observación: “Este equipo genera identificación, defienden a la Patria y al país como nosotros. Y por otro lado, hay algo que es lindo decir también, que es que juegan como uno quiera que lo defiendan, poniendo lo que hay que poner cuando hay que ponerlo”.