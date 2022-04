La verdadera historia detrás de la camiseta de Diego Maradona que se subasta en Inglaterra

Desde la familia sostienen que, en realidad, la camiseta no es con la que Maradona hizo "La Mano de Dios", pero todos los presentes en ese vestuario y hasta el propio Diego dijeron lo contrario.

A partir de la noticia de la subasta de la camiseta de Diego Armando Maradona se empezaron a generar diversas versiones sobre cuál es la original con la que hizo el gol con la mano a Inglaterra y con el que metió el mejor gol de la historia del fútbol. Una de las versiones indica que la cambio en el entretiempo y otra -sostenida por Dalma Maradona y Claudia Villafañe- indica que la camiseta, en realidad, es la que tienen ellas.

La camiseta de Diego Maradona contra Inglaterra tiene varios mitos detrás. No solo por la importancia del gol, sino por la mística que se desarrolló sobre cómo se consiguió jugar con esa camiseta en México 1986. Durante la tarde del jueves, tanto Dalma Maradona como Claudia Villafañe salieron raudamente a decir que la camiseta que estaba en poder de la firma Sotheby's, en realidad, no es la que se usó en el segundo tiempo sino que es la que ellas tienen en su poder y por la cual, el propio Diez, le hizo una demanda a Villafañe. No obstante, las versión de todos los presentes y del propio Diego Maradona tiran por tierra esta versión: la camiseta de la Mano de Dios es la de la subasta.

En el libro Mi Mundial, mi verdad de Daniel Arcucci, Diego Maradona cuenta cómo fue la situación a la salida del partido con Inglaterra. En las páginas de ese texto, sostiene: "Yo salí corriendo como loco para el banco y en el camino me encontré con Galíndez, Molina, el Ciego Signorini. Yo me saludé con Hoddle, lo conocía, había estado con él en Tottenham. Lo más bien, ni un reproche, nada. Pero la cancha era un quilombo, los fotógrafos adentro, todos abrazándonos… El Tano Forte, de El Gráfico, me pidió que me besara la camiseta. Y esa foto, justo esa foto, es la tapa de mi libro Yo soy el Diego. Mejor imagen no podrían haber elegido. Era el momento, mi momento. En el camino al vestuario, un inglés, creo que Hodge, no sé, me enteré después, me pidió cambiar la camiseta. Yo le dije que sí y la cambiamos. Después iba a venir alguno de ellos al vestuario a cambiar más camisetas y alguien les mandó algunas mías"

Son varios los dichos sobre la camiseta en cuestión. Otro que acompañó esa versión fue Rubén Moschella, un colaborador de Carlos Salvador Bilardo, que fue el encargado de mandar a confeccionar las camisetas. "“Yo creo que la camiseta del segundo tiempo la tiene Hodge. La otra la tiene Diego”, dijo en más de una ocasión.

La historia detrás de la camiseta de Diego Maradona

La historia detrás de la camiseta es ya un gran mito dentro de la Selección Argentina. Había un problema muy grande en las camiseta de la Selección Argentina: eran muy pesadas. Después del partido con Uruguay, en la fase previa, se notó que con la lluvia y la transpiración el peso de la camiseta había aumentado varios kilos. En ese momento, Carlos Salvador Bilardo ideó un plan para tratar de tener contentos a todos los jugadores y sobre todo poder jugar con una camiseta mucho más liviana.

El encargado de buscar las remeras fue, justamente, Rubén Moschella que, desesperado busco por toda la ciudad diferentes tipo de camisetas. Tal cual cuenta Andrés Burgo en el libro El Partido, Moschella recorrió varios lugares por DF y en tiendas comerciales trataba de presentarse pidiendo camisetas para la Selección Argentina. Tenían que ser azules porque, justamente, iban a jugar con ese color ante Inglaterra. Enloquecido, encontró dos camisetas azules en una tienda deportiva y las llevó a la concentración. Allí Diego Maradona, ante la mirada de Bilardo, le respondió: "Con esta le ganamos a Inglaterra".

Fueron en total 38 camisetas Le Coq Sportif azules que se compraron pero no tenían nada: ni escudos, ni números. Así fue como después de haber conseguido todos los elementos y tras diseñar un escudo, hubo cuatro costureras mexicanas que se sumaron a la locura y, en menos de 24 horas, bordaron todos los números y los escudos de todos los jugadores de campos. El detalle, entre otras cosas, marca que el escudo no es estampado como el resto de los equipos, sino que es bordado a mano. Otro detalle es que los números son brillosos, plateados. Así fueron, pero el que brilló fue Diego.