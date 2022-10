La dura preocupación de Lionel Scaloni de cara a Qatar 2022: "Octubre es terrible"

El entrenador de la Selección mostró toda su preocupación por lo que puede pasar en la previa del Mundial 2022 con la mayoría de sus jugadores.

A pocos días de que Lionel Scaloni tenga que presentar la lista de 35 preconvocados de la Selección Argentina, el entrenador del conjunto nacional reveló el sufrimiento que tiene cada vez que escucha sobre una posible lesión en alguno de sus jugadores. "Octubre es terrible", lanzó.

Como siempre, Lionel Scaloni es una persona moderada al hablar de las posibles situaciones que le toque afrontar y, ahora, en la previa del Mundial de Qatar 2022, en charla con Seba Varela Del Río y Sebastián Fernández en AFAStudio, el entrenador reveló su preocupación por las lesiones que se pueden llegar a venir en los próximos meses. Entre algodones, por ejemplo, están Ángel Di María, Paulo Dybala y Gio Lo Celso. En este sentido, Scaloni sostuvo que "estamos en una etapa bastante difícil. Los jugadores están jugando muchos partidos. Octubre es terrible. Puede haber problemas como está habiendo, lesiones, sanciones".

Más allá de esta situación el técnico de la Selección Argentina se lo toma con tranquilidad y añadió que esto "forma parte de ser jugador de elite y Selección. Cuando pasa algo me preocupo, pero poco se puede hacer. Soy de la idea de que el jugador tiene que salir a la cancha a jugar y no pensar en lo que viene. Puede ser perjudicial. Que jueguen natural". En las últimas semanas, además, hubo algún temor por la salud de Lionel Messi quien no jugó varios partidos, en principio, para "cuidarse" de una posible molestia.

El Mundial será la frutilla del postre para un proceso que duró casi cuatro años y que comenzó luego del Mundial de Rusia 2018, al respecto el entrenador reconoció lo que fue su balance al frente del ciclo. "En el último partido con Jamaica cerramos un proceso de casi cuatro años. Se lo dije a los jugadores, fue un camino muy lindo, con momento no fáciles, pero la mayor parte muy emotivo. Lo disfrutamos un montón y ahora tenemos que enfocarnos en el Mundial", dijo.

De Paul podría salir de Atlético de Madrid tras el Mundial de Qatar 2022

De acuerdo con la información del periodista David Medina, de Diario Marca, la intención del "Aleti" es deprenderse del volante de 28 años en el mercado de pases de enero de 2023. Más allá de su rendimiento positivo en La Scaloneta, el futbolista no convence en el día a día en la institución de la capital española.

De hecho, es usual verlo sentado en el banco de suplentes, ya que Simeone apenas suele utilizarlo como opción de recambio. Para colmo, su permanencia por algunos días más en Estados Unidos -tras la gira con la Selección Argentina- para acompañar a su novia Tini Stoessel en un evento artístico desató la furia y los silbidos de muchos hinchas del "Colchonero" en el Estadio Wanda Metropolitano.