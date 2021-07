La dramática confesión de Scaloni con un jugador de la Selección: "Nos pusimos a llorar"

Lionel Scaloni le reveló a Alejandro Fantino que tuvo una triste charla con un futbolista de la Selección Argentina tiempo antes de disputar la Copa América 2021.

Lionel Scaloni, flamante entrenador de la Selección Argentina que conquistó la Copa América 2021 en la final ante Brasil, estuvo de visita en el programa de Alejandro Fantino, por la pantalla de ESPN. A pocos días de haber conquistado el título en el estadio Maracaná, reveló la dramática charla que tuvo con un futbolista, tiempo antes de la competencia, que sorprendió a los televidentes.

Casi un año antes de disputar el torneo internacional, Ángel Di María no era tenido en cuenta en las convocatorias de la Selección. Precisamente, en septiembre de 2020, rompió el silencio en los medios de comunicación y se mostró molesto por la decisión que había tomado Scaloni: "¿Con 32 años y ya estoy viejo? No tengo explicación ni tampoco me la han dado. Seguiré peleándola, seguiré pase lo que pase sin bajar los brazos. Sé que al final uno tendrá la recompensa. Todo lo que hice en mi carrera fue mirar para adelante. No tengo por qué reprocharme nada. Si no estoy convocado es porque no me quieren convocar y convocaron a otros jugadores. seguiré trabajando para estar en la Selección".

La historia, por supuesto, es conocida y tuvo un final feliz: Di María volvió a tener una chance en la "Albiceleste" y resultó una de las figuras de la consagración en la Copa América 2021. Incluso, fue el autor del golazo que le permitió a Messi alzar el tan ansiado título. Aun así, Scaloni fue el encargado de aclarar la situación en la charla con Fantino.

Lionel Scaloni y Ángel Di María en la Selección Argentina.

¿Qué sucedió con Di María luego de aquella polémica declaración? El entrenador alzó la voz y dio detalles inéditos de lo que hablaron en aquel entonces: "En cuanto a Ángel Di María, siempre mantuvimos una relación muy cercana, aún cuando manifestó su molestia porque no lo convocaba en alguna época". Y confesó una dramática situación: "Incluso, después que él salió en los medios a decir lo que dijo, yo lo videollamé y nos pusimos a llorar los dos porque nos queremos mucho".

Por qué Scaloni no convocaba a Di María en la Selección Argentina antes de la Copa América

Lionel Scaloni le explicó a Alejandro Fantino que durante un tiempo optó por no integrar a Ángel Di María a las convocatorias de la Selección Argentina porque veía que otros futbolistas estaban teniendo un mejor pasar futbolístico: "En ese momento fue algo futbolístico. Yo tenía un buen Nico González, un buen Ocampos, no había más que eso".

Lionel Scaloni y Alejandro Fantino en ESPN.

La confesión íntima de Scaloni sobre Messi en la Selección Argentina

El entrenador de la Selección Argentina dio detalles de cómo es puertas adentro Lionel Messi con un particular testimonio: "El mejor futbolista del mundo, sería mucho mayor si lo conocieran personalmente". Y aclaró cómo se llevan: "Mi relación con Messi es muy natural, pero también tiene que ver con que fuimos compañeros como futbolistas. Pero la gente lo quiere porque es el mejor futbolista del mundo. Sin embargo, si lo conocieran personalmente, lo querrían mucho más".