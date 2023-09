La desagradable opinión de Tevez sobre el futuro de Messi en la Selección Argentina

Carlos Tevez, que había reconocido que no observó los partidos de Argentina en Qatar 2022, ahora dio su opinión sobre la continuidad de Lionel Messi en el seleccionado.

Carlos Tevez, entrenador de Independiente, volvió al ruedo en el fútbol argentino y se manifestó sobre el futuro de Lionel Messi con la Selección Argentina en el Mundial 2026. Además, el "Apache" se refirió a la nueva vida del mejor jugador del mundo en Estados Unidos.

Luego de la inolvidable consagración en el Mundial de Qatar 2022, una de las principales dudas en torno al equipo de Lionel Scaloni era la continuidad de Messi. Más allá de que el propio Lionel reconoció que iría viendo año a año cómo se sentía, la esperanza de verlo en su sexta Copa del Mundo con la camiseta "Albiceleste" sigue presente. Sin embargo, parece que Tevez no está muy entusiasmado con dicha situación.

La opinión de Tevez sobre el futuro de Messi en la Selección

"Carlitos", que a comienzos de año había reconocido públicamente que no siguió los partidos de Argentina en Qatar, fue consultado en una entrevista con Clarín sobre si Messi llegará a jugar el próximo Mundial 2026 y respondió sin vueltas: "Yo creo que no. A medida en que va a ir llegando el Mundial, se va a ir dando cuenta de que no es el mismo. Si él está en el Mundial, le van a exigir lo mismo que cuando tenía 20 años y por esas cuestiones yo creo que no se va a presentar".

Si bien "Leo" sigue demostrando en la MLS por qué es el mejor jugador de la Tierra y está en plenas condiciones físicas, el exjugador de Boca Juniors no considera que vaya a sostenerlo en el tiempo. Además, sobre la actualidad del crack rosarino, Tevez comentó: "Está contento y eso es lo más importante. Lo demuestra con todos los goles que hace. Está feliz. Encuentra en Miami, con su familia, la tranquilidad y la felicidad de disfrutar y unir las dos cosas. Familia y fútbol es el combo ideal y él lo demuestra en la cancha. ¿Qué te puedo decir de Leo que no se sepa? Es como Diego. Juegan a otro fútbol, a otra cosa".

Para finalizar, el "Apache", que compartió cancha en el seleccionado argentino, manifestó si le sorprendió el arribo de Messi a la liga estadounidense: "No, porque lo conozco y sé que en lo últimos dos años sufrió muchísimo en París. Sufrió mucho también su familia. A la edad que tiene él, cuando llega el momento de decidir tira más la familia que otra cosa".