La angustia de Deschamps tras perder con Argentina: "Cruel y dolorosa"

El entrenador habló por primera vez de la histórica final del Mundial de Qatar 2022 y no escondió sus sentimientos.

El entrenador de Francia, Didier Deschamps, reveló el pasado viernes por primera vez qué le generó haber caído en la final del Mundial de Qatar 2022 frente a la Selección Argentina. El DT reconoció que el equipo de Lionel Scaloni fue superior y definió el partido de manera particular.

Pasaron poco más de dos meses de la histórica final de la Copa del Mundo en tierras qataríes y aún sigue habiendo comentarios o polémicas entre los protagonistas sobre la noche de Lusail. Deschamps, que hasta el momento no se había referido a aquel encuentro, decidió romper el silencio en su primera entrevista del año con un medio de comunicación.

Qué dijo Didier Deschamps sobre la final con Argentina en el Mundial de Qatar 2022

El entrenador de 54 años, que días atrás extendió su contrato con el seleccionado de su país hasta 2026, expresó sus sentimientos sobre el inolvidable partido ante Argentina. "No hay nada por encima de una final de la Copa del Mundo. ¿Cómo podría ignorarlo? Vivimos una aventura trepidante. No acabó como en 2018. Esta final de 2022, por su escenario, quedará en su memoria como histórica. Ojalá se hubiera quedado allí por otra razón. Esta derrota es cruel y dolorosa, por supuesto”, comentó en diálogo con Le Parisien.

Luego, analizó por qué fue superado su equipo por el seleccionado de Scaloni: “Desde el inicio, Argentina puso los ingredientes necesarios para ganar un partido así. No sabíamos cómo responderles al principio. La diferencia rápidamente demostró ser demasiado grande. Nos metieron un gol. En mi cabeza, ya estaba listo para hacer cambios con la esperanza de no ceder un segundo. Lo cual lamentablemente sucedió”.

Deschamps reconoció la superioridad de Argentina en gran parte del partido.

Además, el DT aclaró una polémica que se había generado en enero pasado, cuando había reconocido en conferencia de prensa que cinco jugadores no estaban preparados para disputar una final así. Por temas "físicos y anímicos", Deschamps manifestó que Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Theo Hernández y Antoine Griezmann no estaban al 100%, justamente los primeros cuatro jugadores que fueron sustituidos. Y remarcó sobre el tema: "Puede pasar y no pone en duda todo lo que habían hecho bien antes. Estuvimos en general por debajo, no solo los primeros cuatro salientes. Frente a un rival en la cima, se paga al contado”.

Si bien su equipo había sufridos bajas resonantes por lesión a pocos días del inicio de Qatar 2022, la más importante fue la de Karim Benzema, quien debió abandonar la concentración por un desgarro en su muslo. Consultado sobre si se apuró en descartarlo del Mundial, Deschamps respondió: "Es insultante decir eso. En toda situación sólo hay una verdad y Karim lo sabe bien. Estaba perdiendo un jugador muy importante, uno más. Tengo que asumirlo. Karim estaba destrozado porque este Mundial significaba mucho para él. Me dijo: ‘Estoy muerto’".