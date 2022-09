La AFA confirmó que Lionel Scaloni seguirá como DT de la Selección luego de Qatar 2022

El contrato precisó que el contrato será hasta el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, confirmó que Lionel Scaloni seguirá al frente de la Selección Argentina. Además precisó que el contrato será hasta el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026: "Me enorgullece contarles que hemos arreglado la continuidad".

El mandatario de la AFA, Claudio Tapia, aseguró a través de redes sociales: "Me enorgullece contarles que hemos arreglado la continuidad de Lionel Scaloni como DT de Argentina hasta el Mundial de 2026. Seguimos apostando al proyecto integral de selecciones. Hay Scaloneta para rato!!". La decisión fue informada al término de la victoria 3-0 de la Selección Argentina frente a Jamaica.

Más temprano, Scaloni había estado en una conferencia de prensa y había sostenido que estaba "todo encaminado" para seguir. Con respecto al encuentro frente al conjunto caribeño el entrenador agregó: "Respecto del partido de hoy, fue difícil porque Jamaica es un equipo muy físico y nos sirvió para probar y variar el sistema. Pero sobre todo el balance de estos dos amistosos es positivo porque el equipo fortaleció su línea de juego sabiendo que hacer en cada momento de un encuentro".

Por otro lado, Scaloni remarcó entonces que tiene "ganas de seguir en una selección como la de Argentina. Y tengo todo aceitado con Tapia como para hacerlo. Si no fuera así, no estaría acá por los resultados solamente. Soy un agradecido al presidente de AFA. Después, lo que será en el Mundial lo veremos". "Y en ese trabajo están casos como por ejemplo la citación de Thiago Almada que tiene condiciones para estar con nosotros aunque a muchos les sorprenda. Y por ello estará en consideración para este Mundial, pero si no, por su juventud posee un futuro enorme como para estar más adelante", apuntó.

"Igual a Qatar no voy con el pecho inflado porque hay grandísimas selecciones, pero nosotros logramos que Lionel Messi y sus compañeros se sientan cómodos y en definitiva donde "Lío" mejor está es dentro de la cancha. Y por eso será difícil armar la lista definitiva de 26 integrantes", admitió. "Y a Messi hay que disfrutarlo, porque como pasó con Roger Federer en el tenis, cuando todos se enteraron de que se retiraba ya empezaron a extrañarlo, y eso va a pasar con él.

De esta selección hay que destacar el sentido de pertenencia que tiene todos sus integrantes, porque considero que si un grupo no está bien, no se consiguen grandes cosas. Nosotros tenemos grandes jugadores y un mejor grupo", concluyó. Scaloni estará en el estadio Lusaíl, de Doha, el 22 de noviembre en el debut del Grupo C contra Arabia Saudita, allí donde también se jugará la final, pero si Argentina no está en ese lugar el 18 de diciembre "no pasa nada, porque en definitiva no es ni más ni menos que un Mundial de fútbol".

Con información de Télam