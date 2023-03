Kolo Muani habló de Dibu Martínez y confirmó lo que todos pensaban: "No voy a mentir"

A Randal Kolo Muani le recordaron la tajada de "Dibu" Martínez en la final del Mundial de Qatar 2022 y explotó contra el arquero de la Selección Argentina. "No voy a mentir", expresó.

Randal Kolo Muani disparó contra Emiliano "Dibu" Martínez cuando le recordaron la atajada sobre la hora en la final del Mundial de Qatar 2022. El delantero francés reconoció que ya no quiere ni siquiera hablar de aquella acción, que resultó decisiva para que luego la Selección Argentina se consagrara campeona en los penales el domingo 18 de diciembre en el Estadio Lusail de Doha.

El atacante de 24 años repasó la maniobra que pudo haberle dado a su país la tercera estrella de la Copa del Mundo en la historia, aunque el arquero marplatense se lo impidió. En las declaraciones publicadas por el portal catalán Mundo Deportivo, el goleador de Eintracht Frankfurt de Alemania reconoció que ya está "un poco cansado" de hablar siempre de lo mismo.

Kolo Muani recordó la tapada de Dibu Martínez en el Mundial: "Lo odio"

Consultado por una de las acciones que quedará eternamente en el recuerdo de su trayectoria profesional, el atacante galo admitió acerca del portero de Aston Villa de Inglaterra: “No voy a mentir, lo odio”. Muy apenado, se sinceró: “Aunque estoy un poco cansado de hablar de esa jugada, es algo que no podré olvidar”.

Cuando ya iban 123 minutos y el encuentro se encaminaba a la definición por penales, el francés quedó mano a mano con el marplatense, que le sacó el disparo. Como el equipo de Didier Deschamps no pudo revalidar el título que había obtenido en Rusia 2018, Muani lo lamentó: “Esa jugada podría haber cambiado mi vida. Hubiera preferido dejarla en un segundo plano como todos los demás, como todos los franceses, pero sucedió y estos son los caprichos de la vida". Igualmente, el atacante explicó por qué remató mal en ese instante: "Sigo mirando la jugada y veo que tengo muchas posibilidades de marcar, pero en el campo todo va demasiado rápido”.

En febrero de 2023, en otra entrevista al respecto, Kolo había ido por el mismo lado: "Lo tendré en la garganta de por vida... Para toda la vida. No me tortura ver esa jugada, sólo me digo que tengo que seguir luchando. Marcar goles es lo que siempre busco para superarme. Seguro este gol fallido me dará fuerzas para el futuro". "Todavía veo la jugada, la conozco de memoria. En mi cabeza decía: 'Tengo que rematar'. Intento el remate al primer palo, pero el arquero hace una gran parada... Y perdí ese duelo", repasó.

Incluso, expresó que "podría haber buscado otras soluciones, picarla o encontrar a Kylian (Mbappé) porque estaba en un buen ángulo", aunque justificó su determinación: "Pero en el momento no lo veo porque la pelota llega y yo voy enfocado en el arco". Con tristeza, Muani admitió que "es después, al ver la jugada, que te das cuenta de las otras opciones. Pero ya es tarde, no puedes hacer nada".