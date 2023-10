¿Juega Messi? La formación de la Selección Argentina vs. Paraguay por las Eliminatorias 2026

Con Lionel Messi como la gran incógnita en la formación, el entrenador Lionel Scaloni define a los once de la Selección Argentina que saltarán a la cancha para recibir a Paraguay. La "Albiceleste" va por la tercera victoria consecutiva en las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, después de haber derrotado por 1-0 a Ecuador como local y a Bolivia por 3-0 de visitante.

Como el capitán del campeón del mundo sigue con molestias musculares que le impidieron estar desde el arranque en los últimos encuentros en Inter Miami, lo más probable es que vaya al banco de los suplentes en el estadio Monumental. Si ello ocurriese, el director técnico apostará por primera vez por el "doble 9" de Julián Álvarez y Lautaro Martínez desde el inicio en un partido oficial.

Si bien el ex Racing terminó con una sobrecarga en su último partido en Inter de Italia, el DT despejó las dudas y sostuvo que está apto desde el aspecto físico. "Es un toro, como le dicen... es fuerte, no hay problema. Lautaro está bien", confirmó Scaloni en la conferencia de prensa. Además, comunicó que Marcos Acuña y Giovani Lo Celso "recién están volviendo" de sus lesiones, por lo que tampoco aparecerán entre los once ante el elenco guaraní.

Por si fuese poco, otras alternativas como Ángel Di María, Paulo Dybala, Juan Foyth y Ángel Correa ni siquiera están en la lista de convocados para esta doble fecha FIFA. Tras el choque con Paraguay, el Seleccionado nacional visitará a Perú por la cuarta jornada del certamen.

Lautaro Martínez y Julián Álvarez irían de entrada por primera vez en un partido oficial.

La posible formación de la Selección Argentina vs. Paraguay

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nicolás González; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias sudamericanas 2026

Selección Argentina vs. Paraguay: hora, TV en vivo y streaming

El partido se llevará a cabo el jueves 12 de octubre de 2023 a las 20 horas en el estadio Monumental de River, con el arbitraje del brasileño Raphael Claus. Este encuentro corresponde a la tercera fecha de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Podrás disfrutar del partido en vivo en la televisión por TyC Sports y la TV Pública. En tanto, el streaming online estará en sus respectivas plataformas TyC Sports Play y Cont.ar, además de otras alternativas como D GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.