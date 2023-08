Javier Mascherano puede sacarle figuras a Boca para el Preolímpico Sub 23

Javier Mascherano puede sacarle figuras a Boca para el Preolímpico Sub 23 con la Selección Argentina. Quiénes son los elegidos por el entrenador para el torneo clasificatorio.

Se acerca el Preolímpico Sudamericano Sub 23 para la Selección Argentina y el entrenador Javier Mascherano pretende convocar a varias figuras de Boca. Después del fracaso en el Mundial Sub 20 como local, en el que fue eliminado por Nigeria en los octavos de final, el director técnico se prepara para otro desafío al mando de "La Albiceleste".

El torneo clasificatorio de las naciones juveniles se llevará a cabo en Venezuela en enero de 2024, aunque todavía no se conocieron oficialmente las fechas exactas. Para dicho certamen, "Masche" tiene en mente convocar a Cristian Medina, Exequiel "Changuito" Zeballos, Luca Langoni, Ezequiel "Equi" Fernández y Leandro Brey.

Si bien Medina es actualmente el único titular indiscutido para el DT Jorge Almirón, el resto también representa grandes apuestas de cara al futuro. De ser finalmente citados por Mascherano, los mencionados futbolistas del "Xeneize" se perderán las primeras fechas de la Liga Profesional o de la Copa de la Liga del próximo año, además de la pretemporada con la institución.

Medina, una pieza clave del Boca de Almirón.

Además de los jugadores del conjunto de La Ribera, la idea de "Masche" es llamar a otras estrellas que sean únicamente del fútbol argentino, Brasil o la MLS (Major League Soccer) de Estados Unidos. Como entiende que es muy complicado que los clubes europeos cedan a sus futbolistas, prefiere quedarse con los jóvenes de otras Ligas porque la competencia no está en el calendario de la FIFA: no quiere sufrir las ausencias a último momento como sucedió con Alejandro Garnacho (Manchester United) y Facundo Buonanotte (Brighton) para el Mundial Sub 20 de mayo pasado.

Cuántos cupos da el Preolímpico Sub 23 de fútbol

La competición juvenil otorga dos plazas para los Juegos Olímpicos de París 2024, por lo que el Seleccionado nacional deberá llegar hasta la final para asegurarse el boleto en Francia.

Cuándo son los Juegos Olímpicos de París 2024

La máxima cita deportiva se desarrollará entre el viernes 26 de julio y el domingo 11 de agosto del año que viene.

Los jugadores que sigue Mascherano para la Selección Argentina Sub 23