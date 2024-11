Impacto para Garnacho: la noticia de última hora para el crack de la Selección Argentina

Impacto para Garnacho: la noticia de última hora para el crack de la Selección

A semanas de un nuevo compromiso con la Selección Argentina y horas después de marcar un gol para el Manchester United, Alejandro Garnacho recibió una impactante noticia. Luego de la salida del neerlandés Erik Ten Hag del cargo de director técnico de los "Diablos Rojos", el campeón de América con la "Albiceleste", que viene de anotarle al Leicester City en un contundente 5 a 2 en la Carabao Cup, tiene nuevo DT. Desde la institución inglesa ya lo hicieron oficial a través de las redes sociales.

Se trata del portugués Rubén Amorim, quien viene de estar al frente del Sporting de Lisboa de su país y ahora tendrá otro difícil desafío. Es que la temporada no comenzó de la mejor manera para el equipo que, si bien levantó el nivel en la mencionada goleada, está lejos de los primeros puestos en la tabla de la liga local. Por este motivo, el entrenador de 39 años que ganó varios títulos buscará revertir esta situación por demás complicada.

"Una vez que haya cumplido con sus obligaciones en su club actual, Amorim firmará hasta junio de 2027 con opción de un año adicional de extensión, incorporándose al cuerpo técnico el lunes 11 de noviembre. Rubén es uno de los entrenadores jóvenes más interesantes y mejor valorados del fútbol europeo, ya que salió campeón de la Primeira Liga con Sporting de Lisboa, cortando con una sequía de 19 años sin títulos", escribieron en la página web del United. A su vez, agregaron que el ídolo neerlandés Ruud Van Nistelrooy seguirá como técnico interino hasta que el luso asuma en su nuevo cargo.

De esta manera, el exdelantero de los "Diablos Rojos" dirigirá al equipo contra el Chelsea este domingo 3 de noviembre por la Premier League y hará lo propio contra el Leicester City una semana después en Old Trafford. En dicho torneo, el United suma 11 unidades y está en el puesto 14. A su vez, entre estos encuentros también estará al frente del plantel contra el PAOK de Grecia en la cuarta jornada de la UEFA Europa League. En el certamen continental acumulan sólo 3 unidades y están en zona de clasificación a 16avos.

Rubén Amorim se convirtió en el nuevo DT del Manchester United de Alejandro Garnacho

Un periodista ventiló su polémica experiencia con Garnacho en el Balón de Oro

A través de un extenso y filoso hilo en su cuenta oficial de X (@emilianoraggi), el comunicador de Fox Sports disparó munición gruesa acerca de lo acontecido en el evento en la capital de Francia: "Ya despierto y yendo al aeropuerto en Paris, luego de la entrega del Balón de Oro quería contar mi experiencia con Alejandro Garnacho porque sigo incrédulo". Tras el primer mensaje a modo de introducción, profundizó: "Alfombra Roja, me avisan que viene. Pido hacerle una pequeña entrevista para Argentina. Pasa dos veces, le digo buenamente la clásica 'Ale, ¿puede ser un minuto para Argentina?'. Ni me mira y le dice a la chica de la organización que lo acompañaba: 'Sólo hago entrevistas en inglés'. Lo dice en español".

Al mismo tiempo, "Emi" aclaró que el delantero "incluso le dio una entrevista a la televisión española en inglés" y amplió: "Ante este panorama, insisto en español y me dicen que no. Me negué a entrevistarlo. Mis colegas de Brasil y Francia, al lado mío, no podían entender la situación". De hecho, comparó la situación cuando escribió que "es como si Ederson o (Gabriel) Martinelli o (Lucas) Paquetá pidieran hablar con la TV de Brasil en inglés".

Los números de Garnacho en Manchester United