Háganle un lugar: el futbolista argentino que pide Selección

Hoy volvió a convertir un gol y hace fuerzas para que le den una chance de volver a vestir la Albiceleste.

La Selección Argentina transita tranquila las Eliminatorias Sudamericanas clasificatorias al Mundial de Qatar 2022. El plantel confeccionado por el entrenador Lionel Scaloni parece sólido y cerrado, a la espera de qué sucede con algunas situaciones muy puntuales como la arritmia que sufrió Sergio Agüero en Barcelona. Sin embargo algunos futbolistas se siguen destacando y hacen fuerza para hacer dudar al técnico sobre si darles una oportunidad de sumarlos al seleccionado.

Es el caso del volante Matías Zaracho que esta tarde convirtió el gol con el que su equipo Atlético Mineiro venció a Paranaense por el Brasileirao que lo tiene como líder del certamen a 11 unidades del escolta Flamengo que juega mañana. El jugador de 23 años con el de hoy llegó a los 12 tantos con la camiseta del Mineiro en 63 partidos, la misma cantidad de tantos convirtió en Racing Club en 93 encuentros. Se caracteriza por ser un volante dinámico de recuperación y llegada que pisa el área con continuidad.

Hace algunos días Zaracho se volvió viral en las redes por una jugada contra Corinthians en la que le tiró un doble caño a su rival. El futbolista de 23 años nacido en Wilde llegó al Atlético a cambio de 7 millones de dólares por el 50% del pase y al poco tiempo tuvo compañía argentina ya que el equipo brasileño también se hizo con los servicios de Ignacio Fernández que dejó River Plate a cambio de 6 millones. El ex Racing se destacó con dos goles, uno de chilena, en el partido de vuelta por los cuartos de final de Copa Libertadores 2021 contra el Millonario.

El ex Racing tuvo mala suerte con las lesiones que lo alejaron de la Selección Argentina en distintos momentos. La primera vez que Scaloni lo convocó fue para los amistosos contra México a fines de 2018 y no pudo estar por un esguince de rodilla. Al año siguiente estuvo en los amistosos previos a la Copa América de Brasil y debutó con la Albiceleste entrando en el triunfo contra Marruecos. "Lo pusimos y quedamos muy contentos con su prestación. Jugó quince minutos increíbles", dijo el entrenador del seleccionado luego del partido. Parecía una fija para la Copa América 2019 ante la lesión de Exequiel Palacios pero un desgarro sufrido en un partido jugando para Racing lo dejó afuera. "Tengo la impotencia de no poder estar con la Selección. Quería ser parte de la Copa América, estar con el equipo y poder disfrutar esa linda experiencia", afirmó Zaracho en ese momento.

Fue convocado por última vez para los amistosos contra Alemania y Ecuador en octubre del 2019 pero por un problema en la cara posterior de la pierna derecha tampoco pudo estar. Su lugar a partir de esa convocatoria fue ocupado por el volante Nicolás Domínguez que sigue siendo parte del plantel estable del seleccionado argentino hasta el día de hoy. Veremos si Scaloni lo vuelve a tener en consideración antes del mundial de Qatar.