Gomes Gerth, el campeón del mundo con Messi que jugará con la Sub 20 de Argentina

Federico Gomes Gerth, el campeón del mundo con Lionel Messi en el Mundial de Qatar 2022 que jugará el Sudamericano Sub 20 de Colombia 2023. La historia del arquero de Tigre.

La historia de Federico Gomes Gerth es de película: con apenas 18 años no debutó en la Primera División de Tigre pero ya conoce lo que es ser parte de un plantel campeón del mundo de la Selección Argentina, con Lionel Messi incluido. Es que el joven oriundo de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, fue el único sparring de la Mayor en el Mundial de Qatar 2022 por la decisión del cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni.

El arquero de la Reserva del "Matador", quien ya trabaja con la plantilla superior, será títular en el Sudamericano Sub 20 de Colombia 2023 con Javier Mascherano como entrenador. Como "La Albiceleste" quedará libre en la primera fecha, su debut y el del equipo será el sábado 21 de enero a las 18 horas frente a Paraguay por el Grupo A que completan el local, Brasil y Perú.

La historia de vida de Gomes Gerth: de campeón del mundo con Messi en la Selección Argentina a titular en el Sudamericano Sub 20

Nacido el 5 de marzo de 2004 en San Isidro, este arquero de 18 años, 1.93 metro y 90 kilos juega en la Reserva de Tigre, aunque todo indica que durante el 2023 se estrenará en la Primera. Apasionado por el fútbol desde pequeño, se trata de una de las mayores promesas en este puesto a nivel nacional. De hecho, ya pasó por la Sub 15 y la Sub 17, por lo que conoce de sobre el predio que la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) posee en Ezeiza.

Cuando Pablo Aimar comandaba a la Sub 17 se lo recomendó a Scaloni, quien empezó a citarlo como sparring a la Absoluta para empezar a ver de cerca sus cualidades. Titular en el título conseguido por el Sub 20 en L´Alcúdia (España) en 2022, no le hicieron goles durante toda la competencia y hasta se dio el lujo de atajarle un penal a Uruguay en la final, que culminó 4-0.

El portero también participó en otras citaciones y certámenes menores con el combinado juvenil albiceleste, por lo cual ya parece preparado para su primer gran desafío debajo de los tres palos: el Sudamericano de Colombia 2023, que otorgará cuatro plazas para el Mundial de Indonesia de mitad de año y tres boletos para los Panamericanos de Chile de noviembre y diciembre próximos.

El recuerdo de Gomes Gerth del Mundial de Qatar 2022

El arquero compartió la concentración de más de 40 días con la delegación de 70 personas de "La Scaloneta", por lo que conoce a la perfección la intimidad de un equipo que quedó en la historia por haberle colocado la tercera estrella a la camiseta nacional. Muy conmovido por lo sucedido, contó en la entrevista con el canal oficial de la Liga Profesional de Fútbol: “Cuando pasen los meses o los años me voy a dar cuenta de la experiencia que pude vivir, que es la mejor de mi vida. Estoy muy contento de ser parte y haber aprovechado al máximo el Mundial”.

Con respecto a quien es el titular en su puesto, Emiliano "Dibu" Martínez, lo describió como "un loco lindo de verdad, tiene una personalidad única. Es muy fuerte de la cabeza, en lo mental" y añadió que "así como se lo ve dentro de la cancha es en los entrenamientos: súper profesional". "Me llevo muchas enseñanzas de compartir ese tiempo con él”, profundizó acerca del marplatense de Aston Villa (Inglaterra).

“Cuando ´Cachete´ (Gonzalo) Montiel metió el último penal, la verdad que sentí una alegría inmensa, pero fue el momento más tenso de mi vida. La pelota entró y me largué a llorar con ´El Mono´ (Jorge) Herrera (el entrenador de arqueros), que lo estábamos viendo juntos", rememoró el arquero. "Nos abrazamos y nos pusimos a llorar, sin dudas fue un momento inolvidable”, detalló.

Sobre su inserción en un plantel que ya estaba consolidado con jugadores de elite, el joven repasó: “Apenas llegué me di cuenta de que tiraban todos para el mismo lado". Incluso, resaltó que "había mucho compañerismo, mucha alegría" y amplió: "Estoy agradecido porque me incluyeron en ese grupo. Siempre me preguntaban cómo estaba o si necesitaba algo. En los momentos que había que entrenar y ser profesionales lo eran, y en los tiempos de ocio la pasábamos bien. La calidad de gente creo que ayudó a lograr el título".

Gomes Gerth siente una admiración absoluta por Messi, de quien dijo que “es el mejor y lo dejó demostrado a lo largo del Mundial, en los partidos fue determinante en todo momento y es el líder dentro del equipo". "Me incluyó en todo y me hizo sentir parte del logro”, destacó además.

Otra situación que llamó la atención del arquero fue el gran apoyo que tuvo "La Scaloneta" en Doha. Lo definió como “algo impresionante que haya en todos los partidos 40.000 argentinos en Qatar, que está a miles de kilómetros. Deja demostrado que el hincha argentino está loco". También remarcó que "dentro del estadio se sentía el aliento y el apoyo". "Veíamos, a medida que íbamos pasando de fase, cómo la gente salía a festejar, que estaba muy contenta, y eso le dio mucha energía al grupo para salir adelante y afrontar los desafíos”, insistió.

Por último, Federico recordó el espectacular recibimiento en Buenos Aires post consagración, ya que hubo cinco millones de personas en las calles: “Cuando llegamos a Ezeiza en la madrugada, no podíamos creer toda la gente que había. Tardamos dos horas en ir del aeropuerto al predio, cuando por lo general tardamos diez minutos... La gente se portó increíble y nos mostró su afecto”. Y cerró: “Fue increíble ver a tanta gente llorando, agradeciéndonos, fue emocionante para todos nosotros. No nos dimos cuenta, pero terminamos todos quemados por estar muchas horas abajo del sol. Sin dudas que valió la pena porque le pudimos devolverles un poco del cariño que nos dio la gente”.

El fixture de la Selección Argentina en el Sudamericano Sub 20

"La Albiceleste" compartirá el Grupo A con el local Colombia, Brasil, Paraguay y Perú. En tanto, en el B participarán Uruguay, Chile, Ecuador, Bolivia y Venezuela.